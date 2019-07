Oito atrações gratuitas para aproveitar neste fim de semana

CRIANÇAS

Maratona Infantil MIS

Em um dia cheio de atividades infantis, esta edição celebra o mês do rock com oficinas, apresentações musicais e brincadeiras. Abigail Conta Mais de Mil, personagem contadora de histórias, conduz uma narrativa sobre a banda The Beatles (12h e 14h). No foyer do auditório, educadores do MIS conduzem uma oficina de criação de capas de discos (10h30). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (28), 10h/17h. Grátis.

Cineclubinho

Nesta edição, o projeto exibe ‘Como Treinar seu Dragão 3’, dirigido por Dean Deblois. No longa, Soluço e Banguela finalmente descobrirão seus verdadeiros destinos quando surge a ameaça mais sombria que já enfrentaram, testando a amizade dos dois. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Dom. (28), 11h. Grátis.

EXPOSIÇÃO

Casa da Imagem

O espaço apresenta duas mostras simultâneas. ‘Não Oficial’, do fotógrafo Paulo D’Alessandro, reúne 42 obras que retratam festividades da alta sociedade paulistana nos anos 1990. E ‘Cara, Corpo, Voz!’, de Cláudia Guimarães, contempla o mesmo período, mas com foco na cultura underground. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3105-6118. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 13/10.

MÚSICA

Humberto Gessinger

No show ‘Ao Vivo pra Caramba’, o artista interpreta músicas do álbum ‘A Revolta dos Dândis’, gravado com os Engenheiros do Hawaii em 1987, e canções inéditas. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (27), 18h. Grátis.

Dingo Bells

‘Todo Mundo Vai Mudar’ é o segundo disco do grupo. Com ecos de pop, rock e folk, o trabalho traz dez faixas que falam sobre o impacto das mudanças no cotidiano. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (28), 16h. Grátis.

Festival BB Seguros de Blues e Jazz

Na 5ª Edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz, o bluesman Robert Cray é um dos nomes que se apresenta, às 17h30. Outro destaque é o encontro de dois dos mais célebres guitarristas do Brasil, Sérgio Dias e Luiz Carlini (16h10). O festival ainda conta com o baixista Thiago Espirito Santo convidando o gaitista Maurício Einhorn (14h50) e o trio de Ricardo Herz (13h45), entre outras atrações. Pq. Villa-Lobos.Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (27), 11h/19h. Grátis

TEATRO

Bartleby

Na peça do Núcleo Caixa Preta, inspirada na obra de Herman Melville, um escriturário não se opõe às investidas de seu chefe, mas, com o bordão ‘prefiro não’, consegue resistir às ordens do patrão. A convivência deles desperta uma sucessão tragicômica de acontecimentos. 80 min. 14 anos. Teatro Arthur de Azevedo. Sala Multiuso (50 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4/8.

Poema Suspenso Para Uma Cidade Em Queda

A Cia. Mungunzá faz mostra com peças de seu repertório. Entre elas, esta peça com direção de Luiz Fernando Marques, cujo enredo é uma fábula contemporânea sobre a sensação de inércia no mundo moderno. 70 min. 14 anos. Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Sáb. (27), 20h; dom. (28), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).