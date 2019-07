Oficinas infantis estimulam a criatividade das crianças nas férias em São Paulo

+ O espaço de brincar Mamusca, em Pinheiros, convida crianças de a partir de 18 meses até 3 anos e 11 meses de idade para curtirem as férias na casinha de madeira, no tanque de areia e em outros pontos do simpático local. A programação inclui brinquedos e brincadeiras de antigamente, além de oficinas sensoriais, contação de história, atividades ligadas a artes plásticas e circo, e muita música. Os pais podem optar pelo pacote de meio período (das 9h às 13h, com lanche e almoço) ou pelo turno semi-integral (das 9h à 15h, com dois lanches e almoço). Serão formados grupos por faixa etária. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. 2ª a 6ª, 9h/15h. R$ 600 (pacote semanal de meio período + R$ 110 de alimentação)/R$ 800 (pacote semanal semi-integral + R$150 de alimentação). Até 26/7.

+ Aula de matemática nas férias? É isso mesmo! A Roda de Matemática tem a missão de despertar o interesse pelo assunto de uma maneira leve e criativa. O curso de férias do espaço vai apresentar fundamentos matemáticos de forma divertida e desafiadora, em dois encontros por grupo. A atividade é para crianças de 5 a 12 anos. R. Cônego Eugênio Leite, 933, cj. 111, Pinheiros, 99147-9442. 15/7 e 17/7 ou 16/7 e 18/7, 10h/11h20 ou 14h30/15h50. R$ 180 (dois encontros).

+ No Engineering for Kids, as crianças aprendem conceitos de engenharia construindo foguetes, batalhando com robôs ou criando seu próprio jogo de videogame. Durante as férias, o espaço traz cursos de 3 a 5 dias, com 2h30 ou 3h diárias de atividades – que buscam despertar o interesse por ciência, tecnologia e matemática. 4 a 12 anos. R. Diogo Jácome, 513, Moema, 3842-3056. 2ª a 6ª, 9h/17h (diversas turmas). R$ 370 (3 dias)/R$ 590 (5 dias). Até 26/7. Inf.: www.engkids.com.br