O Terno e festival com Gilberto Gil e Paralamas são alguns dos shows de sábado (9/11)

Castello Branco

Adotando linguagem pop em seu terceiro álbum, ‘Sermão’, o artista apresenta as canções deste novo trabalho. ‘Geral Importa’ e ‘Fortaleza’ estão entre as faixas. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (9), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Nova Brasil

Gilberto Gil (foto), Os Paralamas do Sucesso, Adriana Calcanhotto, Natiruts, Seu Jorge e Melim participam da edição 2019 do Festival Nova Brasil. Allianz Parque Hall. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (9), 15h (abertura dos portões, 13h).R$ 180/R$ 340. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Karina Buhr

Apostando na fusão de guitarras e tambores, a cantora e compositora apresenta as músicas do quarto disco da carreira, ‘Desmanche’. O rapper Max BO participa da apresentação. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Margareth Menezes

Com 13 canções inéditas, ‘Autêntica’ é o novo disco da cantora baiana. No show de lançamento, ela é acompanhada por seis músicos. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 9/11, 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Biel Basile, o grupo faz show de lançamento do álbum ‘atrás/além’, quarto da carreira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sarau do Elifas

Elifas Andreato, importante ilustrador e designer que fez capas para grandes nomes da música brasileira, recebe amigos em bate-papo com música. Na 6ª (8), Fabiana Cozza e Eduardo Gudin participam. Moacyr Luz e Teresa Cristina são os convidados de sábado (9). Renato Teixeira e Zeca Baleiro encerram o projeto no domingo (10). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Sisters of Mercy

Criada há quase 40 anos, a banda de heavy metal está de volta à cidade, em show com músicas de todas as suas fases. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (9), 22h. R$ 169/R$ 369. Cc.: todos. Cd.: todos.