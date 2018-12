O que ver nos teatros de São Paulo esta semana

CIRCO

Com o espetáculo A Lona Uniu as Gerações, o Teatro Municipal promove a chamada Noite de Gala do Circo, com direção circense de Fernando Sampaio, condução do Palhaço Tubinho (foto) e participação de Dedé Santana. 90 min. Livre. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (10) e 3ª (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

REESTREIAS

#BoraBalzaquiar

Com direção de Paulo Goulart Filho, a peça mostra os dilemas e conflitos existenciais de amigas que vivenciam a conhecida ‘crise dos 30 anos’. Com Bruna Ximenes, Mariana Moraes e Vanessa Goulartt. 65 min. 12 anos. Teatro West Plaza. Sala Nicette Bruno (120 lug.). Av. Antártica, 408, Água Branca, 4858-1421. A partir de 6ª (7). 6ª, 21h30. R$ 50. Até 1º/2.

Nosso Luto

Desolada após perder o emprego e saber da morte de um conhecido, Julieta recebe a ajuda de três amigos. Dir. Rodrigo Ferraz. 60 min. 14 anos. Cia. Pessoal do Faroeste (80 lug). R. do Triunfo, 305, metrô Luz, 97270-0882. A partir de 6ª (7). 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até 16/12.

ÚLTIMA CHANCE

Amor Profano

Com texto do israelense Motti Lerner, a peça traz Vivianne Pasmanter e Marcello Airoldi como um casal com questões sobre amor, fé e heresia. Dir. Einat Falbel. 80 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até dom. (9).

A Noite de 16 de Janeiro

Além de dirigir a peça, Jô Soares atua como o juiz do texto de Ayn Rand, sobre o julgamento de uma mulher acusada de matar o amante. O elenco traz ainda atores como Cassio Scapin, Erica Montanheiro, Guta Ruiz e Norival Rizzo. 110 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 120. Até dom. (9).

HUMOR

Stomdup

Tom Cavalcante imita nomes da música e relembra personagens como João Canabrava e Jarilene. 100 min. 14 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (7), 21h. R$ 90/R$ 150.

ESPECIAL

Poeira

Comemorando 10 anos de trabalho, o Grupo Ninho de Teatro apresenta espetáculo inspirado nas memórias de mestres populares do Cariri. 90 min. 18 anos. Itaú Cultural. Sala Multiuso (150 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (13) e 14/12, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).