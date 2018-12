O que vem por aí: selecionamos atrações que devem movimentar a cidade em 2019

NOVOS ESPAÇOS

Promovendo mostras no Museu da Imagem e do Som (MIS) desde 2016, quando se despediu de suas dependências na USP, o Paço das Artes ganhará sede definitiva em 2019. Com quase cinco décadas de existência, a instituição dedicada à arte contemporânea passará a ocupar o Casarão Nhonhô Magalhães, patrimônio histórico tombado, localizado em Higienópolis. A ideia é que a mudança incentive a realização de novos projetos, como a promoção de cursos.

Uma filial da casa de jazz Blue Note, surgida em Nova York nos anos 1980, será aberta no dia 8/2, no Conjunto Nacional. O salão de 800 m2 receberá apresentações de nomes conhecidos da música brasileira, como Toquinho (16/2), João Bosco (22/3) e Baby do Brasil (23/3). De 2ª a 6ª, haverá almoço com cool jazz ao vivo. Aos domingos, dia de brunch entre 12h e 16h, shows ocupam a varanda do local – e os artistas poderão ser vistos por quem passa pela Avenida Paulista.

SHOWS NACIONAIS

+ Depois de cinco anos circulando com o show ‘Atento aos Sinais’, Ney Matogrosso (foto) estreia ‘Bloco na Rua’. As apresentações da nova turnê do cantor passam por São Paulo entre os dias 29 e 31/3, no Tom Brasil.

+ Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba colocam o Los Hermanos novamente na estrada. São Paulo é a última das nove cidades brasileiras a receber esta turnê da banda. O show está marcado para ocorrer em 18/5, no Allianz Parque.

+ Em 2019, Djavan completa 70 anos de idade. E ele não pretende descansar. O cantor e compositor volta aos palcos com o show do álbum ‘Vesúvio’, com 12 composições inéditas, lançado em novembro. O Credicard Hall recebe o artista alagoano e seu novo repertório nos dias 12 e 13/4.

+ Aclamado pela crítica, o novo show de Gal Costa, ‘A Pele do Futuro’, ganha registro em DVD. A gravação está marcada para os dias 22 e 23/3, na Casa Natura Musical. Ela interpreta músicas que nunca gravou em disco – entre elas, uma de Fábio Jr.,‘O Que É Que Há’.

+ Nando Reis está preparando álbum com releituras de clássicos compostos por Roberto Carlos. Enquanto o novo trabalho não sai, ele faz apresentação com a Orquestra Petrobrás Sinfônica, regida pelo maestro Isaac Karabtchevsky. O show ocorre no dia 18/1, no Espaço das Américas.

+ Lançada como single, a politizada ‘Boca de Lobo’ gerou videoclipe e é a inspiração da nova turnê de Criolo. Em 15/3, no Espaço das Américas, o artista relembra músicas que há tempos não aparecem em suas apresentações e sucessos da carreira com novos arranjos.

+ Ainda no primeiro semestre, Marcelo Falcão faz o show de lançamento do álbum ‘Viver (Mais Leve Que o Ar)’, o primeiro solo depois de 25 anos como integrante da banda O Rappa. ‘Eu Quero Ver o Mar’, ‘Diz Aí’ e ‘Só Por Você’ estão entre as músicas do disco.

+ Grupo que vem se destacando na cena contemporânea, o Maglore comemora dez anos de carreira em show no Cine Joia, no dia 25/1. Teago Oliveira, vocalista da banda, também lança, em 2019, seu primeiro álbum solo, um dos projetos do programa Natura Musical.

+ Amigos há anos, Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira estreiam turnê conjunta, intitulada ‘A Emoção de um Encontro’. Clássicos como ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’ e ‘Bandolins’ devem estar no repertório da apresentação, que ocorre em 30/3 no Espaço das Américas.

+ Na turnê ‘De Adoniran a Vinicius’, o cantor e compositor Toquinho se encontra com o grupo Demônios da Garoa. O show está programado para 26/4, no Tom Brasil. É uma oportunidade de ouvir versões de clássicos como ‘Tiro ao Álvaro’, ‘Tarde em Itapoã’ e ‘Trem das Onze’.

SHOWS INTERNACIONAIS

+ Paul McCartney (foto) está de volta ao Brasil com a turnê ‘Freshen Up’. A apresentação de 26/3, no Allianz Parque, está com ingressos esgotados – e um show extra no estádio foi marcado para 27/3.

+ O Autódromo de Interlagos volta a receber mais uma edição do festival Lollapalooza. Arctic Monkeys, Sam Smith, Kings Of Leon, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz e Kendrick Lamar são alguns dos nomes internacionais que se apresentam. O evento ocorrerá entre os dias 5 e 7/4.

+ O show de Ed Sheeran de 14/2 está com ingressos esgotados, mas os fãs que não conseguiram garantir lugar têm uma nova chance: dia 13/2. O cantor britânico apresenta, no Allianz Parque, a turnê do álbum ‘Divide’, o mais vendido de 2017. Ele deve interpretar sucessos como ‘Shape of You’.

+ Duas bandas que surgiram nos anos 1990, durante a eclosão da cena grunge americana, Stone Temple Pilots e Bush passam por São Paulo dividindo a mesma noite, em que devem privilegiar sucessos da carreira. O show está marcado para ocorrer no dia 14/2, no Credicard Hall.

+ Depois de passar por países da Europa, além de México e Estados Unidos, Eros Ramazzotti faz show no Espaço das Américas em 31/5, com a turnê do álbum ‘Vita Ce N’è’, lançado há um mês. Com 30 anos de carreira, o cantor italiano se apresenta ao lado de sete instrumentistas.

+ Expoente do jazz contemporâneo, Kamasi Washington se apresenta no dia 27/3, na Audio. Neste retorno a São Paulo, o saxofonista americano destaca o repertório do álbum ‘Heaven and Earth’ (2018), no qual contou com as colaborações de Thundercat e Terrace Martin.

+ Lauryn Hill comemora os 20 anos do primeiro álbum de sua carreira, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, em apresentação que chega ao Espaço das Américas em 3/5. Com dez indicações ao Grammy, o disco trouxe músicas como ‘Doo Wop (That Thing)’ e ‘Everything Is Everything’.

+ Entre o indie rock e a psicodelia, a australiana Courtney Barnett faz apresentação promovida pelo selo de shows Popload Gig. Ela estará no palco do Fabrique no dia 21/2. Neste ano, ela lançou o segundo disco da carreira, ‘Tell Me How You Really Feel’, elogiado pela crítica.

+ Ex-guitarrista do Guns N’ Roses, Slash traz ao Brasil o grupo Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators. O show – programado para 25/5, no Espaço das Américas – é composto por músicas que fazem parte do álbum ‘Living the Dream’ (2018), com 12 faixas.

+ Ícone da canção romântica italiana, Peppino di Capri vem ao Brasil desde os anos 1960 e está de volta com a turnê ‘Per Amore’, na qual interpreta os clássicos ‘Roberta’ e ‘Champagne’. Zizi Possi é a convidada do cantor para o show que ele faz no Credicard Hall, em 21/3.

EXPOSIÇÕES

+ Concebida para o Brasil, Paul Klee – Equilíbrio Instável (foto) chega ao CCBB em fevereiro e exibirá mais de cem obras do artista – entre pinturas, gravuras e desenhos – vindas do Zentrum Paul Klee, na Suíça.

+ Com o eixo temático ‘Histórias das Mulheres, Histórias Feministas’, o Masp terá mostras, no primeiro semestre, de Djanira da Motta e Silva, Tarsila do Amaral e Lina Bo Bardi. No segundo, além de uma coletiva que leva o nome do eixo, receberá Anna Bella Geiger, Leonor Antunes e Gego.

+ Depois de passar por Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a exposição São Francisco na Arte de Mestres Italianos chega ao MAB Faap em fevereiro. A mostra inclui 21 obras, de nomes como Tiziano, Pietro Perugino e Guido Reni, vindas de diferentes coleções da Itália, além de um núcleo virtual.

+ No primeiro semestre, a Pinacoteca vai exibir uma série de artistas contemporâneos, com destaque para uma retrospectiva de Ernesto Neto. E, no segundo semestre, a mostra ‘Escola da Arte: Experimentos Sobre Coletividade’ girará em torno da produção do alemão Joseph Beuys.

+ Entre os destaques no MIS, a mostra ‘Brasil Profundo’, com inauguração em maio, tem concepção do Festival de Arte da Serrinha. Nomes como Hugo França, Diógenes Moura, Neca Mena Barreto e Ronaldo Fraga exibem o resultado de expedições pelo País promovidas pelo projeto.

+ Entre junho e julho, a Galeria Millan vai realizar uma exposição de Mario Cravo Neto – a primeira que o espaço recebe desde que passou a representar o espólio do artista (1947-2009). Para o primeiro semestre, estão previstas ainda mostras de Afonso Tostes, Regina Parra e Dudi Maia Rosa.

+ A partir de fevereiro, a retrospectiva Leonilson: Arquivo e Memórias Vivos levará ao Centro Cultural Fiesp mais de cem obras do artista (1957-1993), em uma seleção que inclui pinturas, desenhos e bordados guardados por décadas em coleções particulares e institucionais.

+ Um dos destaques no Instituto Moreira Salles é a exposição Harun Farocki: Quem É Responsável? (Observação e Controle), com videoinstalações do cineasta e artista alemão (1944-2014), cuja produção aborda o papel das inovações tecnológicas em guerras e lutas políticas.

+ Com curadoria de Denise Mattar e consultoria de Charles Cosac, a Galeria Almeida e Dale vai receber, em março, a exposição Farnese de Andrade – Memórias Imaginadas, com 60 obras do artista, desde sua produção tridimensional até seus desenhos, pinturas e gravuras.

+ Entre os destaques da 15ª edição da SP-Arte, que ocupa o Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, entre 3 e 7/4, está uma seleção de obras, sob curadoria da chilena Alexia Tala, de artistas que exploram as múltiplas identidades da América Latina, com recortes antropológicos e documentais.

GASTRONOMIA

+ O BBQ Farm (foto) deve abrir as portas em janeiro, na Rua dos Pinheiros, 265. Empreitada dos sócios Jorge Boratto (Burger Lab) e Ney Correa (Meat & Co), servirá carnes assadas na parrilla e versões defumadas.

+ O chef catalão Oscar Bosch pretende inaugurar ainda em janeiro o Nit, um bar de tapas focado em drinques e petiscos espanhóis, na Rua Oscar Freire, 153. A nova casa – ainda em obras – fica encostada ao Tanit, restaurante sob o comando de Bosch. O projeto é do Coletivo de Arquitetos.

+ O Itaim Bibi foi o bairro escolhido para abrigar o novo Gin BBQ Itaim. Com abertura prevista para janeiro, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177, o gastrobar terá no cardápio carnes de preparo lento e sanduíches, como o de pastrami. Já o gim será servido puro ou na composição dos drinques.

+ Em meados de janeiro, o número 1.410 da Rua Tabapuã dará lugar ao Bar das Patroas, dos empresários Kiko Félix, Pedro Casarin e Eduardo Singill. Dedicado ao público feminino, com direito a um ‘camarim’ no banheiro, terá música ao vivo, cardápio e decoração pensados especialmente para elas.

+ A região do Baixo Pinheiros ganhará, em janeiro, o Satú, restaurante dos sócios Paulo Souza, Amilcar Azevedo e Felipe Schermann, que já são parceiros em outras casas do bairro. Instalado na Rua Ferreira de Araújo, 450, terá cozinha brasileira a cargo do chef Flávio Miyamura.

+ Casa de sucesso em Miami, o japonês Makoto, do chef Makoto Okuwa, ganhará uma unidade paulistana, no térreo do Shopping Cidade Jardim (Av. Magalhães de Castro, 12.000). Trazido pelos empresários Luigi Cardoso e Roger Rodrigues, o restaurante deve abrir em fevereiro.

+ A irrequieta e empreendedora chef Renata Vanzetto vai abrir mais uma casa na capital. O pequeno Muquifo – previsto para fevereiro, na Rua da Consolação, 2.910 – vai se voltar à comida caseira, do clássico bife à milanesa a receitas de sua avó. Até o logo da casa será baseado na letra da avó da chef.

+ O carro-chefe do CÔL será a variedade de robatas, preparadas na grelha a carvão instalada no centro do restaurante e exposta ao público. O cardápio da casa – que deve abrir em maio, na Rua Manuel Guedes, 369 – vai privilegiar peixes e frutos do mar, além de uma carta de drinques autorias.

+ Projeto do chef Luiz Filipe Souza com o empresário Fábio Moon, o Fat Cow pretende resgatar o clima dos fast-foods dos anos 1980. O cardápio, claro, será apoiado no bom hambúrguer. A dupla também promete investir na coquetelaria da casa, que será aberta na Rua Ia- iá, 173, ainda no primeiro semestre.

+ Os chefs Janaína e Jefferson Rueda vão abrir mais um espaço vizinho à Casa do Porco, no fim do primeiro semestre. Na Mercearia do Centro (Rua Epitácio Pessoa, 94), ao lado da sorveteria do casal, estarão à venda pães de fermentação natural e os embutidos artesanais feitos pelo chef.

FILMES NACIONAIS

+ Na biografia Hebe, Andréa Beltrão (foto) interpreta a icônica apresentadora brasileira, que comandou o próprio programa por várias décadas e conquistou o público com sua irreverência. Estreia prevista para 15/8.

+ Chay Suede será Erasmo Carlos em Minha Fama de Mau, dirigido por Lui Farias. Enquanto sobrevive com pequenos trabalhos, o protagonista aprende a tocar violão, decide ganhar a vida como músico e conhece Roberto Carlos, com quem constrói uma parceria. Deve estrear no dia 14/2.

+ Ingrid Guimarães interpreta Alice mais uma vez na sequência De Pernas pro Ar 3, previsto para 11/4. Com o sucesso internacional de sua franquia de sex shops, a protagonista trabalha sem parar. Sem tempo para a família, ela decide se aposentar e deixa os negócios nas mãos da mãe.

+ Wagner Moura estreia como diretor em Marighella, sobre o ex-guerrilheiro morto pela ditadura militar em 1969. O filme é uma adaptação do livro ‘Marighella – O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo’, de Mário Magalhães, e deve chegar às salas em 18/4. Seu Jorge interpreta o protagonista.

+ A comédia Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral, de Halder Gomes, se passa no interior do Ceará, em 1980. Com a popularização da televisão, o protagonista é obrigado a fechar seu cinema e morar na casa da sogra. Ele decide então gravar um longa de ficção. A estreia deve ocorrer em 16/5.

+ Em 27/6, os personagens criados pelo cartunista Mauricio de Sousa terão seu primeiro filme em ‘live action’: Turma da Mônica – Laços, com direção de Daniel Rezende. Na história, Floquinho, o cachorro de Cebolinha, desaparece. E seus amigos Cascão, Magali e Mônica decidem ajudá-lo.

+ Leonardo Domingues dirige Simonal, biografia de Wilson Simonal, interpretado por Fabrício Boliveira. No enredo, o cantor carioca, dono de uma das maiores vozes da música brasileira, perde o controle de suas finanças, que comprometem suas decisões e sua carreira. Previsto para 19/9.

+ A vida de Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel, que juntos formaram uma banda famosa pela irreverência de suas letras, ganhará as telas. Mamonas Assassinas – O Filme deve chegar aos cinemas no dia 10/10 e promete algumas participações especiais, como a da cantora Gretchen.

+ Com estreia prevista para 10/10, Eduardo e Mônica é uma adaptação da canção composta por Renato Russo, sobre um casal que, apesar de não ter absolutamente nada em comum, acaba se apaixonando. Gabriel Leone e Alice Braga compõem o elenco dirigido por René Sampaio.

+ Com o sucesso conquistado como apresentadora de televisão, Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo, retorna em 26/12 com a nova comédia Minha Mãe É uma Peça 3. Em uma fase de vida diferente, a personagem, conhecida por suas reclamações e alfinetadas, será avó.

FILMES INTERNACIONAIS

+ Boy Erased: Uma Verdade Anulada (foto), de Joel Edgerton, retrata um jovem gay de 19 anos, filho do pastor de uma igreja, forçado a participar de uma terapia de ‘cura’ da homossexualidade. Estreia em 31/1.

+ Do diretor M. Night Shyamalan, consagrado por filmes de terror psicológico, Vidro é a sequência de ‘Fragmentado’, estrelado por James McAvoy, que interpreta um homem com 23 personalidades. O longa deve chegar às salas em 17/1 e conta com Bruce Willis e Samuel L. Jackson no elenco.

+ Baseado na obra de James Baldwin, Se a Rua Beale Falasse acompanha uma mulher do Harlem que se esforça para provar a inocência de seu noivo, vítima de uma acusação injusta, na esperança de tê-lo em casa antes do nascimento do filho. Dirigido por Barry Jenkins, deve estrear em 24/1.

+ Em Green Book: O Guia, um italiano da classe operária se torna o motorista de um pianista negro nos anos 1960, durante uma turnê, e os dois acabam criando vínculo durante a viagem. Dirigido por Peter Farrelly, o filme é estrelado por Viggo Mortensen e Mahershala Ali e estreia em 24/1.

+ De Steven Caple Jr., a sequência Creed II está prevista para 24/1. Michael B. Jordan é Adonis Creed, lutador que conta com o apoio de Rocky e pretende vencer o campeonato mundial de boxe. Sua próxima luta, no entanto, envolve um adversário ligado ao passado de sua família.

+ Steve Carell é Mark Hogancamp, personagem que perde a memória após acordar de um coma. Ele decide construir a maquete de uma cidade belga com bonecos que representam seus familiares e amigos. Bem-vindos à Marwen tem direção de Robert Zemeckis e estreia no dia 14/3.

+ A partir de 23/5, Brad Pitt estrela Ad Astra, filme de James Gray. O personagem é Roy McBride, um engenheiro espacial portador de autismo que planeja a maior jornada de sua vida: uma viagem pelo espaço para descobrir o paradeiro de seu pai, astronauta que se perdeu no caminho para Netuno.

+ Previsto para 1º/8, Os Novos Mutantes tem direção de Josh Boone e faz parte da série de filmes dedicados ao universo dos X-Men, grupo de heróis da Marvel Comics. Na história, cinco jovens mutantes tentam entender seus poderes sobrenaturais enquanto estão presos em um hospital.

+ Era uma Vez em Hollywood é o próximo filme do cineasta Quentin Tarantino, que deve chegar aos cinemas em 15/8. Com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, a trama acompanha um ator e seu dublê, que buscam fama durante a época dos assassinatos de Charles Manson, em 1969.

+ Nas salas a partir de 3/10, Coringa, novo filme do vilão de Batman, será protagonizado por Joaquin Phoenix e dirigido por Todd Phillips. O enredo ambientado em 1981 acompanha um comediante falido e desrespeitado pela sociedade que assume uma vida criminosa em Gotham City.

TEATRO E DANÇA

+ O Grupo Tapa inicia os trabalhos de 2019, ano em que celebra seus 40 anos, com uma montagem inédita de O Jardim das Cerejeiras (foto), de Chekhov. A estreia será no dia 10/1, no Teatro Aliança Francesa.

+ Após temporada no Rio de Janeiro, Dogville chega ao Teatro Porto Seguro, em São Paulo, com estreia marcada para 25/1. Dirigida por Zé Henrique de Paula, a montagem da obra do cineasta dinamarquês Lars Von Trier traz no elenco atores como Mel Lisboa, Eric Lenate e Fábio Assunção.

+ A partir de 31/1, o Teatro do Sesi recebe o espetáculo Meu Quintal É Maior do Que o Mundo, protagonizado por Cássia Kis. Em cena, ela homenageia Manoel de Barros com uma encenação de poemas do escritor mato-grossense, morto em 2014, com quem ela manteve longa amizade.

+ Em março, o Teatro Opus recebe a temporada paulistana do musical O Frenético Dancin’Days, com o qual Deborah Colker faz sua estreia na direção teatral. Nelson Motta e Patrícia Andrade assinam o texto do espetáculo, que resgata a história da boate que foi um marco na noite carioca.

+ Nas celebrações dos 20 anos do Ágora Teatro, Celso Frateschi assina, no primeiro semestre, nova adaptação de Tartufo, clássico de Molière sobre temas como religião e poder. Será o próprio Frateschi quem dará vida ao protagonista, já vivido por nomes como Gianfrancesco Guarnieri e Jardel Filho.

+ Entre 19/4 e 12/5, o Cirque du Soleil apresenta, no Ginásio do Ibirapuera, o espetáculo ‘Ovo’, que tem direção da brasileira Deborah Colker. A produção, que estreou em 2009 em Montreal e é composta por 50 artistas de 14 países, propõe um mergulho no universo dos insetos.

+ Em agosto, a programação de dança do Teatro Alfa contará com um espetáculo inédito do Grupo Corpo, embalado por trilha original de Gilberto Gil. Em setembro, será a vez da companhia de dança butô Sankai Juku apresentar ‘Hors les Murs’, espetáculo que estreará antes em Paris.

+ Os atores Marisa Orth e Daniel Boaventura serão os protagonistas da versão brasileira de Sunset Boulevard, premiado musical baseado no filme de Billy Wilder. A montagem, que contará ainda com 26 atores e uma orquestra de 16 músicos, deve estrear em março, no Teatro Santander.

+ Walcyr Carrasco assina Aparecida – Um Musical, que narra alguns dos mais conhecidos milagres de Nossa Senhora Aparecida a partir de 20 músicas originais. Com direção de Fernanda Chamma, o espetáculo estreia em 22/3, no Teatro Bradesco, e os ingressos já estão à venda.

+ Consagrada por Marco Nanini e Ney Latorraca, que ficaram em cartaz com a peça por mais de dez anos, O Mistério de Irma Vap, de Charles Ludlam, ganha nova montagem em junho, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Jorge Farjalla, será estrelada por Mateus Solano e Luis Miranda.

CRIANÇAS

+ A versão em ‘live action’ de Dumbo (foto), de Tim Burton, é um dos filmes infantis mais esperados do ano e deve estrear em março. Na história, um elefante com orelhas enormes é motivo de piada no circo.

+ De 5/1 a 3/2, a programação do 30º Festival de Férias do Teatro Folha reúne espetáculos como ‘Pedro e o Lobo’, dirigido por Fernando Anhê; ‘Os Saltimbancos’, com direção de Fezu Duarte; ‘Alice, o Musical’, de Max Oliveira; e ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’, de Carla Candiotto.

+ Em 3/1, o novo WiFi Ralph – Quebrando a Internet integra a lista de sequências de filmes infantis em 2019. Dirigido por Rich Moore e Phil Johnston, o vilão dos videogames Ralph viaja com Vanellope por um universo desconhecido: a ‘world wide web’ (ou, simplesmente, a internet).

+ No dia 25/1, Bibi Tatto faz uma apresentação única do espetáculo Cê Que Manda, no Teatro MorumbiShopping. Além de cantar algumas de suas canções e conduzir brincadeiras no palco, ela interage com o público, que decide o ‘rumo’ da peça, e fala sobre seu trabalho como youtuber.

+ Do diretor Dean DeBlois, Como Treinar o Seu Dragão 3, continuação da história do viking Soluço e seu dragão Banguela, tem estreia prevista para 17/1. No enredo, um novo perigo ameaça a aldeia e testa o reinado de Soluço, que terá de descobrir uma maneira de proteger suas espécies.

+ Após o sucesso em 2018, a Dinos Experience volta a São Paulo entre os dias 12/1 e 17/2, no Mooca Plaza Shopping. O espaço reúne réplicas de dinossauros em tamanho real; área de escavação, apresentando o trabalho dos paleontólogos; e um espetáculo com ‘dinossauros’ em movimento.

+ Na série de concertos infantis Aprendiz de Maestro, organizada pela associação Tucca, episódios inéditos serão apresentados nos dias 30/3, 15/6, 31/8 e 7/12. A programação inclui ainda espetáculos como ‘O Dragão Soprador’ (4/5), ‘Sinfonia das Bruxas’ (5/10) e ‘Na Trilha do Cinema’ (9/11).

+ A 12ª edição da Brasil Game Show, dedicada aos fãs de videogame e cultura pop, já está marcada para outubro (entre os dias 9 e 13/10). Concursos de cosplay, campeonatos, arena com fliperamas clássicos e estandes das principais produtoras de jogos eletrônicos compõem a programação.

+ Além das crianças, Toy Story 4 promete conquistar também os adultos que acompanharam os primeiros filmes da franquia. Prevista para 20/6, a aventura conta novamente com Woody, Buzz e Jesse, que enfrentarão a chegada ameaçadora de um brinquedo estranho chamado Forky.

+ Histórias em quadrinhos, filmes e séries são alguns dos temas celebrados pela Comic Con Experience, evento anual marcado para ocorrer entre os dias 5 e 8/12. A última edição recebeu 262 mil visitantes e painéis com vários artistas nacionais e internacionais, entre atores e quadrinistas.