O que fazer com as crianças em SP: entre as dicas, peças de contos de fada com a Cia. Le Plat Du Jour

+ O Sesc Bom Retiro recebe o projeto teatral voltado a contos clássicos, com a premiada Cia. Le Plat Du Jour. Nas montagens, sempre um toque divertido, mesclando humor nonsense, brincadeiras e até acrobacias circenses. São elas: ‘Chapeuzinho Vermelho’ (12/1); ‘Cinderela Lá Lá Lá’ (19 e 26/1); ‘Rapunzel’ (2 e 9/2; foto); ‘Alice no País das Maravilhas’ (16/2 e 1º/3). Livre. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 1º/3.

+ Nestas férias, a Japan House convida os pequenos para uma série de oficinas e workshops gratuitos. Vai ter aulas dedicadas a ‘Live Painting’ (dias 7, 21 e 23/1, 16h e 18h); produção de tirinhas japonesas do tipo ‘yonkoma’ (10, 17, 24 e 31/1, 11h e 14h; 10 a 15 anos); trabalhos de ‘koinobori’, com confecção de carpas customizadas a partir de retalhos (12 e 19/1, 11h; 3 a 12 anos); desenhos para mangá (11 e 12/1, 16h; livre); criação de personagens, partindo de exemplos de diferentes animes e mangás (14, 21 e 28/1, 11h e 14h; 11 e 18/1, 11h; 6 a 10 anos); e também um workshop de desenho e ilustração utilizando caneta Copic (18/1, 14h30 e 17h; 19/1, 13h30 e 16h; livre). Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. 3ª a dom., diversos horários. Grátis. Até 31/1.

+ O Teatro Commune promove a 1ª edição de seu FestFérias. A programação inclui espetáculos como ‘O Autinho da Compadecida’ (12/1, 19/1, 26/1 e 2/2, 15h); ‘Sukata, O Musical’ (14, 21 e 28/1, 15h; foto); ‘Panos e Lendas’ (16, 23 e 30/1, 15h); ‘Pela Estrada Afora… Com Chapeuzinho Vermelho’ (17, 24 e 31/1, 15h); além da contação de histórias em inglês ‘The Cat in The Hat’ (15, 22 e 29/1 às 15h). Livre. R. da Consolação, 1.218, 3476-0792. Dom. (12) a 2/2. R$ 20.

Confira, a seguir, mais dicas para aproveitar entre 10/1 e 16/1:

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de, no mínimo, quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal ‘Porta dos Fundos’. Uma das novidades é a sala temática inspirada em ‘Bob Esponja Calça Quadrada’. Na brincadeira, os jogadores devem ajudar Bob Esponja a proteger a fórmula secreta do hambúrguer de siri das mãos do Plankton. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50; dom., 10h/22h30). R$ 84,90 (por pessoa).

CIRCO

Mundano

Voltada ao circo contemporâneo, a Cia. Exército Contra Nada propõe reflexões sobre a existência humana, com números de malabarismo, música e equilibrismo – tudo com muita interação com o público. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck de entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (11), 14h. Grátis.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Histórias no Pé de Ouvido

Em uma hora de atividade, Karina Giannecchini conta histórias com a participação do público, que canta e improvisa junto da atriz para produzir um novo texto, sem fugir da história principal. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Área de Convivência. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 4ª a 6ª, 16h. Grátis. Até 31/1.

Histórias de Viajantes

Criado pelo coletivo As Rutes, o espetáculo traz histórias de pessoas que deixaram seus países de origem para recomeçar em um novo lugar. A partir disso, aborda temas como empatia, elogio às diferenças e a importância de pertencer a um grupo cultural. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Área de Convivência. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., 16h. Grátis. Até 1º/2.

Imagine – Onde Mora o Faz de Conta

Em meio a um cenário de fantasia, as crianças brincam com cantigas e encenações de pequenas histórias, que estimulam a criatividade. Em outros momentos, educadores orientam os pequenos a explorar o cenário. Com Cia. Volta e Meia. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Espaço de Brincar. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 3ª a dom., 11h. Grátis. Até 1º/3.

Pé de Histórias

A atividade propõe a leitura coletiva de livros-imagem e, em seguida, crianças e adultos são convidados a transformar os elementos da história em sensações, como aromas e sons, mergulhando ainda mais na narrativa. Com Cia. Volta e Meia. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Biblioteca. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 3ª a dom., 11h. Grátis. Até 1º/3.

Mostra Tarsila para Crianças

A exposição ocupa o Farol Santander. Por meio de tecnologia sensorial e cenários imersivos, a mostra busca retratar o universo de cores e formas da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. São sete estações temáticas, que ocupam 490 metros quadrados, como a ‘Vila dos Sentidos’ (sobre a infância da artista, que reproduz uma pequena vila caipira) e ‘As Cores de Tarsila’ (em que os visitantes podem criar suas próprias pinturas, digitalmente). Farol Santander. R. João Brícola, 24, metrô São Bento, 3553-5627. 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 2/2/2020.

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. Entre as atrações atuais, tem a exposição ‘Mondrian: do Figurativo ao Abstrato’, que propõe uma imersão no universo do artista modernista. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 25/R$ 70.

OFICINAS

Janeiro Bowie

Até 31/1, o Núcleo Educativo MIS promove programação especial em homenagem ao músico David Bowie, morto em 2016. Entre as atrações, a Oficina Pequeno Ziggy, que ocorre no sábado (11), às 14h, propõe a produção de desenhos, colagens e maquiagens com inspiração no universo do artista. A atividade conta com dez vagas, e as crianças devem estar acompanhadas por um responsável. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 3 milhões de litros de água, onde vivem cerca de 300 espécies de animais e aproximadamente três mil exemplares. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até ursos polares. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

TEATRO

Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente

Com texto de Christine Röhrig, o espetáculo é inspirado no conto, do escritor alemão Bertolt Brecht, ‘Se os Tubarões Fossem Homens’. Na história, um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar para dentro de sua boca. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de dom. (12). Dom., 15h e 17h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 16/2.

Festival de Férias do Teatro Folha

A programação conta com atrações diárias. Aos sábados e aos domingos, há sessões de duas peças: ‘A Bela e A Fera’ (16h), com direção de Rafael Junqueira, e ‘As Desmemórias da Emília – A Marquesa de Rabicó’ (17h40), com o Grupo Trapo. De 2ª a 6ª, sempre às 16h, um espetáculo diferente passa pelo palco. Em ‘Alice no País das Maravilhas’ (2ª), a Cia. dos Tantos adapta a obra de Lewis Carroll. Já o dramaturgo Vitor Rocha aproxima ‘O Mágico de Oz’ da realidade brasileira em ‘O Mágico Di Ó – O Clássico em Forma de Cordel’ (6ª). Com números de palhaçaria, a Borbolina Cia. encena a comédia ‘Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril’ (4ª). ‘Pinocchio’ (3ª), com concepção e direção de Pamela Duncan, e ‘Branca de Neve – O Musical’ (5ª), produzido pela Dos Clássicos Produções, completam a programação. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. R$ 50. Até 31/1.

Isso É Coisa de Criança

Idealizado pela Cia. Truks, o espetáculo é feito apenas com cenas criadas por crianças com objetos cotidianos, como ferros elétricos que viraram cachorros e bules de café que foram transformados em elefantes. Na história, um relógio-despertador se casa com uma noiva alto-falante, e gaiolas voam feito passarinhos. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20 (crianças até 12 anos, grátis). Até 26/1.