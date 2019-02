Mostra de dez anos da ‘Trupe Pé de Histórias’ e outras atrações infantis em cartaz

A Trupe Pé de Histórias comemora dez anos de trajetória no palco do Teatro Alfa, apresentando quatro espetáculos de seu repertório em um animadíssimo festival. A programação começa com ‘Já, Elvis?’ (foto), neste sábado (2) e domingo (3), e também nos dias 3, 9 e 10/2. Depois, tem ‘A Menina e o Tempo’ (dias 16, 17, 23 e 24/2), ‘Conto Cantado’ (9, 10, 16 e 17/3) e ‘Conto dos Pássaros’ (23, 24, 30 e 31/3).Em comum entre as peças, está o protagonismo de Nina, uma garotinha que passa por desafios comuns a todas as crianças – como brigar com a melhor amiga, perder uma pessoa querida, e pensar sobre o futuro, o passado e o presente. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$40. Até 31/3 (nos dias 2 e 3/3, não haverá sessão).

O espetáculo O Que Eu Sonhei? Teatro para Bebês, recomendado para crianças de até 3 anos, mistura teatro e dança para recriar a atmosfera do mundo dos sonhos. Ao som de uma delicada música executada ao vivo, canções de ninar buscam afugentar o medo que os pequenos sentem na hora de dormir. Com Cia. Zin. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (2), 14h e 16h. Grátis (para ambas as sessões, retirar ingresso a partir das 13h).

Com dramaturgia de Camila Appel e músicas originais de Zeca Baleiro, o musical A Carruagem de Berenice aborda desafios recorrentes na vida das crianças. A garotinha lida com situações difíceis – como as constantes brigas dos pais, o bullying que sofre na escola e a mudança de cidade de seu melhor amigo. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 17/3 (nos dias 2 e 3/3, não haverá sessão).

Bastidores revelados

Nos últimos dias de visita aos Estúdios Mauricio de Sousa, é possível conhecer como são feitas as histórias em quadrinhos, além de filmes, aplicativos e games. 90 min. 6 anos. R. Werner Von Siemens, 111, Lapa. 4ª (6) e 5ª (7), 10h e 14h30. R$ 150 (por pessoa)/R$ 270 (3 pessoas). Vendas pelo site: www.visitamauriciodesousa.com.br

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de, no mínimo, quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a nova ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª, sáb. e dom., 10h/23h50).

R$ 84,90 (por pessoa).

Escape Hotel

O espaço de jogos de fuga simula um hotel, com salas que comportam de três a oito

jogadores. O público deve resolver enigmasem roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’, ‘Drácula’ e ‘A Cena do Crime’. A sala ‘Máfia Kids’, especialmente para crianças de 7 a 14 anos, é inspirada no filme ‘O Poderoso Chefão’ e traz uma batalha contra a máfia russa. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 79 (por pessoa).

Escape Júnior

Explorar o porão de um navio pirata; solucionar as charadas do laboratório do doutor Maquiavel; descobrir o que há no sótão do colégio; impedir que um contrabandista de animais seja solto. Esses são os temas propostos nas salas do Escape Junior. Lá dentro, as crianças têm 60 minutos para desvendar um mistério. Para tanto, precisam resolver problemas matemáticos, levantar dados sobre ciência, história e geografia, além de lidar com informações sobre o corpo humano, exercitando a capacidade de raciocínio, em uma atividade coletiva. Os grupos são compostos por um número de quatro a oito crianças, que participam da brincadeira acompanhadas por um monitor do local. 7 a 13 anos. Escape Júnior. R. Brentano, 513, V. Leopoldina, 4324-0444. 14h/20h (fecha 2ª). R$ 65 (por criança). Inf.: www.escapejunior.com.br

iFLY

O complexo é uma academia de voo e paraquedismo indoor. Crianças a partir de três anos e adultos, acompanhados de instrutores certificados, podem voar em um túnel vertical de vento que tem velocidade entre 200 e 350 km/h e simula a sensação de queda livre. No final, os participantes recebem um certificado. Av. das Nações Unidas, 6.873, Alto de Pinheiros, 3197-2220. 10h/22h. R$ 269 (2 voos).

Ski Mountain Park

Localizado na cidade de São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard com neve artificial (R$ 40, 30 min.). Há também teleférico e tobogã (R$ 8, cada), arvorismo (R$ 30), arco e flecha (R$ 15), torre de escalada (R$ 20), patinação (R$ 30, 30 min.) e paintball (R$ 30). Estr. da Serrinha, 1.500, São Roque-SP, 4712-3299. Sáb., dom. e fer., 10h/18h. Acesso ao parque: R$ 10 (por pedestre)/R$ 30 (por veículo). Inf.: www.skipark.com.br

CINEMA



Procurando Dory

No filme, depois de ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory se lembra de sua antiga família e, com saudade, decide ir em busca dela. No caminho, ele encontra antigos amigos, mas acaba passando por maus bocados nas mãos dos humanos. Sesc Belenzinho. Área Externa. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (1º), 19h30. Grátis.

Procurando Nemo

Vencedora do Oscar em 2004 e um grande sucesso nos cinemas de todo o mundo, a famosa animação conta a história do peixe-palhaço Marlin, que se perdeu de sua companheira e cria seu único filho, Nemo. O peixinho acaba capturado por um mergulhador e o pai, um superprotetor, parte em busca dele pelo mar aberto. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (2), 11h. Grátis.

A Raposa Má

Uma raposa que pensa que é galinha, um coelho que se faz de cegonha e um pato que quer tomar o lugar do Papai Noel. É nessa pequena confusão, ambientada em uma fazenda, que se passa a aventura criada por Benjamin Renner e Patrick Imbert. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, S. Amaro, 5541-4000. Hoje (1º), 19h. Grátis.

MUSEU

Catavento Cultural

O local é um museu interativo de ciências que encanta adultos e crianças. São mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas em diferentes seções: ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’.Tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas de suas inúmeras atrações. Uma das mais recentes instalações é o Mundo das Abelhas, dividido em três estações que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória. Livre. Catavento Cultural.Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). www.cataventocultural.org.br

MÚSICA

Beatles para Crianças 2

‘Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band’, ‘She Loves You’, ‘Obladi Oblada’, ‘Octopus

Gardene’ e outras canções famosas do lendário quarteto de Liverpool ganham tratamento lúdico. Assim é a apresentação, que também traz vídeos e projeções operadas ao vivo. A banda ainda faz questão de apresentar os instrumentos usados durante o show para que as crianças se familiarizem com eles. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 2340-5678. Sáb. (2) e dom. (3), 15h. R$ 50/R$ 100.

Mini Jóia

O cantor e compositor pernambucano China se junta a seu filho, Matheus Câmara, para uma apresentação que une música, brincadeiras e tecnologia. O projeto tem como objetivo estimular aspectos lúdicos e aproximar crianças e adultos das novidades tecnológicas da arte. Sesc Avenida Paulista. Térreo. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (2), 12h; dom. (3), 12h e 18h. R$ 17.

PARQUES

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

PARQUES DE DIVERSÃO



Altitude Park

Mais de 50 camas elásticas interligadas fazem parte da estrutura do parque, que, desde setembro de 2016, ocupa um galpão na zona leste da cidade. Além dos ‘trampolins’, a casa conta com duas cestas de basquete e uma parede de escalada, bem desafiadora para os iniciantes. Posicionada em frente à parede, a piscina de espuma amortece as quedas dos menos experientes. Av. Dr. Eduardo Cotching, 410, Tatuapé, 2385-2640. 13h/21h (6ª, sáb. e fer., 11h/22h; dom., 11h/ 21h). R$ 45/R$ 50 (meias: R$ 15). Vendas pelo site: www.altitudepark.com.br

Gravidade Park

Com estrutura de 780 m2 – sendo 404 m2 deles dedicados a camas elásticas e piscinas de espuma -, o parque conta com diversas atividades, como slackline, batalha de cotonetes, queimada e área para enterradas, que ocorrem em três cestas de basquete de níveis diferentes. Para quem quiser se aventurar, a área inspirada em parkour conta com uma estrutura firme no meio, chamada de cavalo, que serve de obstáculo para saltos. Uma área infantil para crianças de 3 a 5 anos conta com uma pequena piscina de espumas e duas caminhas elásticas. R. Tabor, 596, Ipiranga, 2065-7737. 13h/21h (sáb. e fer., 10h/21h; dom., 10h/20h). R$ 45 (meias: R$ 20). Vendas pelo site: www.gravidadepark.com.br

KidZania

O parque é uma cidade em miniatura onde as crianças vivenciam profissões e atividades

de adultos, em um ambiente pensado especialmente para elas. A brincadeira ‘de gente grande’ começa logo na bilheteria: cada criança recebe um mapa da cidade temática e 50 KidZos (dinheiro local). É possível dar um pulinho na barbearia e agregar ao visual um cavanhaque, por 5 KidZos. Ou atuar como cirurgião e embolsar 8 KidZos. Para a imersão, não é permitida a entrada de pais nos’estabelecimentos’ – mas eles veem tudo através dos vidros. A recomendação é comprar os ingressos pela internet (saopaulo.kidzania.com) e chegar com 1h de antecedência. A partir de 4 anos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. 5ª a dom, 12h/16h. R$ 35/R$ 55 (adulto); R$ 99/R$ 139 (criança).

SHOPPING



Voyager Escape

O espaço, um centro de entretenimento de realidade virtual (VR), reúne enigmas e muita tecnologia. Ali, os jogadores têm um tempo predefinido para solucionar quebra-cabeças em equipe e escapar de um ambiente físico customizado de acordo com determinada história. Com os recursos de realidade virtual, os usuários viverão aventuras que seriam impossíveis de se reproduzir na vida real. 10 anos. Morumbi Town Shopping. Av. Giovanni Gronchi, 5.930, V. Andrade, 3152-6080. 10h/22h (dom., 11h/22h). R$ 84,99 (por pessoa, sessão de 1h).



TEATRO



E agora, Saci?

Saci-pererê, Curupira, Iara e Caipora são alguns dos personagens deste musical que farão com que as crianças embarquem numa aventura pelo folclore brasileiro. A peça faz parte do projeto Domingo no Teatro, com ingressos a preços populares.Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (3), 11h30. R$ 10.



Cinderella

Dirigido por Billy Bond, o clássico conto é adaptado para o formato de musical. A história

é narrada com efeitos especiais, como telões de LED, gelo seco e truques de ilusionismo.

120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500,

3º piso, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 160. Até 17/2.

Monstruário

O espetáculo, que tem direção de Eric Nowinski, conta a história dos irmãos Lili e Tuco, que estão aborrecidos por não poder sair de casa após um dia de chuva. Eles acabam fazendo uma grande bagunça no quarto, motivo de uma bronca da mãe. O que ela não imagina é que o local abriga um monstrinho. Sesc Pompeia. Teatro (365 lug.) R. Clélia, 93. Lapa, 3871-7700. Sáb. 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 23/2.

Os Saltimbancos

A peça, inspirada no conto dos irmãos Grimm ‘Os Músicos de Bremen’, narra o encontro de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que fugiram de seus donos após sofrerem maus-tratos. Com a possibilidade de serem presos novamente pelos antigos donos, eles resolvem se unir para enfrentá-los. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (390 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb. , 17h30. R$ 40. Até 27/4.

PASSEIOS

Casa do ChesterCheetah

O espaço, que funciona em uma casarão, traduz a personalidade do irreverente personagem, com cômodos personalizados e interativos. Uma das promessas é um ambiente especial onde o Chester Cheetah guarda uma cobiçada coleção de Tazos. Há ainda um menu desenvolvido especialmente pelo restaurante Holy Burguer, com receitas de hambúrguer, coxinha, macarrão com queijo e pudim feitos com produtos da linha Cheetos, para ser consumido no local. Casa do Chester Cheetah. R. Minas Gerais, 246, Consolação. Sáb. (2), 10h/16h; dom. (3), 10h/20h. Grátis.