‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, está entre as estreias da semana; confira salas e horários da programação

Adam

(Bélgica/2019, 98 min.) – Drama. Dir. Maryam Touzani. Com Lubna Azabal, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab. Abla é viúva e mãe de uma menina de dez anos. Batalhando para sobreviver, ela começa um negócio vendendo pães e doces marroquinos. Quando uma jovem grávida aparece em busca de refúgio, ela se vê obrigada a repensar seu estilo pragmático de maternidade. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Azougue Nazaré

(Brasil/2018, 82 min.) – Drama. Dir. Tiago Melo. Com Mestre Barachinha, Ananias de Caldas, Joana Gatis. As comemorações de carnaval mobilizam as populações de diversas cidades brasileiras. Em uma cidade do interior, em meio aos canaviais, um grupo de pessoas vive suas rotinas à espera dos dias de festa. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Camareira

(La Camarista, EUA-México/2018, 102 min.) – Drama. Dir. Lila Avilés. Com Gabriela Cartol, Teresa Sánchez, Agustina Quinci. Eve é uma jovem mãe solteira que trabalha longas horas como camareira em um hotel de luxo. Sonhando com uma vida melhor, ela se inscreve no programa de educação para adultos do hotel, mas logo percebe que nem sempre quem faz o trabalho pesado é recompensado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Estaremos Sempre Juntos

(Nous Finirons Ensemble, França/2019, 135 min.) – Comédia. Dir. Guillaume Canet. Com François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche. Preocupado com os rumos da vida, Max decide tirar um fim de semana de folga. Mas seus planos são interrompidos com a chegada de alguns amigos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Ford vs. Ferrari

(EUA/2019, 152 min.) – Drama. Dir. James Mangold. Com Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe. Durante a década de 1960, um grupo de engenheiros americanos é designado pela Ford para construir um carro de corrida mais rápido que o da empresa italiana Ferrari. Tudo culmina na corrida do Campeonato Mundial Masculino, que ocorre na França em 1966. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Invasão ao Serviço Secreto

(Angel Has Fallen, EUA/2019, 120 min.) – Ação. Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler. Após uma tentativa de assassinato ao presidente dos EUA, o agente Mike Banning é injustamente acusado e levado sob custódia. Determinado a provar sua inocência, ele se torna um alvo do FBI à medida em que tenta encontrar o verdadeiro culpado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Irlandês

(The Irishman, EUA/2019, 209 min.) – Drama. Dir. Martin Scorsese. Com Robert De Niro. Frank Sheeran é um veterano de guerra que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel. Quando um famoso líder sindical desaparece misteriosamente, ele se torna o principal suspeito. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

As Panteras

(Charlie’s Angels, EUA/2019, 118 min.) – Ação. Dir. Elizabeth Banks. Com Kristen Stewart. Sabina Wilson, Jane Kano e Elena Houghlin embarcam em uma perigosa missão global para impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para a humanidade. 14 anos. Confira salas e horários de exibição