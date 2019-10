‘O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio’ está entre as estreias de cinema da semana

O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio

(Terminator: Dark Fate, EUA/2019, 128 min.) – Ação. Dir. Tim Miller. Com Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton. Sarah Connor se une a Grace, mulher aprimorada com peças biônicas, para proteger Dani, perseguida por um androide que veio do futuro. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Amor em Jogo

(Kicking Out Shoshana, Israel/2019, 100 min.) – Comédia. Dir. Shay Kanot. Com Oshri Cohen, Gal Gadot. Na cidade conservadora de Jerusalém, um jogador de futebol é forçado pelo chefe da máfia a fingir ser gay como punição por flertar com a namorada do criminoso. Ele passa a ser rejeitado por fãs, mas se torna um herói da comunidade gay. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Cidade Dos Piratas

(Brasil/2019, 80 min.) – Animação. Dir. Otto Guerra. Com Matheus Nachtergaele. Um diretor de cinema enfrenta um imprevisto durante a produção de seu filme: a autora de ‘Os Piratas do Tietê’ rejeita seus personagens quando o enredo está quase pronto. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Família Addams

(The Addams Family, EUA/2019, 87 min.) – Animação. Dir. Conrad Vernon, Greg Tiernan. A jovem Vandinha decide usar uma fivela com desenho de unicórnio para contrariar sua mãe, Mortícia – que, assim como os demais membros da família, demonstra preferência por roupas e costumes macabros. Livre. Confira salas e horários de exibição

Fios de Alta Tensão

(Brasil/2018, 80 min.) – Documentário. Dir. Sergio GAG. O que seu cabelo fala a seu respeito? Com essa pergunta, mais de quarenta pessoas são entrevistadas e revelam histórias de resistência e superação. Livre. Confira salas e horários de exibição

Intruso

(Brasil/2019, 80 min.) – Suspense. Dir. Paulo Fontenelle. Com Eriberto Leão. Tudo parecia tranquilo na rotina de uma família do subúrbio, até o dia em que são obrigados a receber um visitante misterioso que estabelece regras bizarras. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Maria do Caritó

(Brasil/2019, 95 min.) – Comédia. Dir. João Paulo Jabur. Com Lília Cabral. Cansada da vida solitária, Maria sonha em encontrar um amor. Prometida pelo pai para ser entregue a São Djalminha, santo de quem ninguém nunca ouviu falar, só um milagre será capaz de ajudá-la. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Odisseia dos Tontos

(La Odisea de los Giles, Argentina-Espanha/2019, 116 min.) – Comédia. Dir. Sebastián Borensztein. Com Ricardo Darín, Luis Brandoni. Durante a crise econômica, um grupo de moradores decide economizar para comprar uma propriedade. Mas, mesmo antes de executar o projeto, um golpe os abala. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Papicha

(Argélia/2019, 106 min.) – Drama. Dir. Mounia Meddour. Com Lyna Khoudri. Em 1997, a Argélia é controlada por grupos terroristas. Nedjma, estudante apaixonada por moda, deseja lutar contra a opressão que o governo exerce sobre mulheres e organiza um desfile em protesto.

16 anos. Confira salas e horários de exibição

As Pastoras – Vozes Femininas do Samba

(Brasil/2018, 74 min.) – Documentário. Dir. Juliana Chagas. Nas escolas de samba, as mulheres cantoras são chamadas de Pastoras. Quatro delas contam suas histórias. Livre. Confira salas e horários de exibição

Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto

(Brasil/2019, 82 min.) – Documentário. Dir. Pedro Gui. A vida e a trajetória artística de Rogéria a partir de depoimentos de artistas brasileiros. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Segredos Oficiais

(Official Secrets, EUA/2019, 112 min.) – Suspense. Dir. Gavin Hood. Com Keira Knightley, Matt Smith. Após trabalhar como tradutora, Katharine Gun expõe segredos da Agência de Segurança Nacional, provando que ocorreu uma grande pressão a seis países para que votassem a favor da invasão ao Iraque em 2003. 12 anos. Confira salas e horários de exibição