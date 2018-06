O espanhol El Carbón e o italiano Timo são os novos restaurantes do Jardim Pamplona Shopping

O terraço é um dos trunfos do novo Jardim Pamplona Shopping. A área aberta e com vista para a região ganhou vida com os restaurantes que operam ali, como o espanhol El Carbón e o italiano Timo (leia abaixo). Do mesmo grupo de investidores, as casas ainda têm em comum o lounge que funciona como espera.

O El Carbón é o irmão mais elegante, envidraçado e com mobiliário confortável. Lá, vários pratos saem do forno a carvão comandado pelo chef e sócio Marcelo Martino. Para começar, peça os chips de batata-doce com polvo e maionese de açafrão (R$ 39) e os croquetes de linguiça (R$ 29).

Dos pratos, destaque para o saboroso peixe (prejereba, no dia da visita) com tomate, cebola, purê de batata e molho de alho negro (R$ 65). Entre as carnes, ancho ao molho de gorgonzola e batatas rústicas (R$ 75).

O menu traz ainda sanduíches e saladas. Entre as sobremesas, um clássico: ‘Torta de Santiago’ com sorvete (R$ 25). Bons drinques e serviço atencioso completam a experiência.

R. Pamplona, 1.704, Jd. Paulista, 4171-0727. 12h/15h30 e 18h30/ 23h (6ª, 12h/15h30 e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc. e Cd.: A, E, M e V.

No Timo, o clima é despojado, com mesinhas também do lado externo do salão e serviço ininterrupto. Já na cozinha reina o forno a lenha, onde são assadas pizzas individuais (R$ 33/R$ 39), pães e algumas entradas.

Na seção de massas, há ‘Spaguetti Amatriciana’ (R$ 45), com molho de tomate, pecorino, pimenta, cebola crisp e pancetta. Das carnes e peixes, destaca-se a carne assada com vinho tinto e um delicado nhoque de batata (R$ 63).

R. Pamplona, 1.704, Jd. Paulista, 4115-9098. 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30/0h; dom., 12h/22h). Cc. e Cd.: A, E, M e V.