‘O Dia Depois’, ‘Baseado em Fatos Reais’ e ‘Rampage – Destruição Total’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

Antes que Tudo Desapareça

(Sanpo Suru Shin'ryakusha, Japão/2017, 129 min.) – Ficção científica. Dir. Kiyoshi Kurosawa. Com Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa. Narumi Kase está extremamente desconfiada do comportamento do marido. Após ele ter desaparecido por dias, voltou mais gentil e amável. Na verdade, o homem foi abduzido. 12 anos.

Aos Teus Olhos

(Brasil/2017, 90 min.) – Drama. Dir. Carolina Jabor. Com Daniel de Oliveira, Malu Galli, Marco Ricca. Professor da natação, Rubens é carismático e amado por seus alunos. Mas o cenário se transforma quando Alex diz à mãe que o professor o beijou na boca, no vestiário. Rubens terá de lutar contra um linchamento virtual. 16 anos.

Baseado em Fatos Reais

(D'après une Histoire Vraie, França/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez. Durante sessão de autógrafos do lançamento de seu novo livro, Delphine conhece Elle, uma misteriosa mulher. Aos poucos, Elle passa a influenciar a vida da escritora, que, mesmo incomodada, não consegue se livrar da 'amiga'. 12 anos.

O Dia Depois

(Geu-Hu, Coreia do Sul/2017, 92 min.) – Comédia dramática. Dir. Sang-Soo Hong. Com Min-Hee Kim, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk. No primeiro dia de trabalho em uma pequena editora, Areum percebe que, além das tarefas, precisa lidar com o chefe, Bongwan. Logo ela será envolvida num caso de ciúme. 12 anos.

Noiva do Deserto

(La Novia del Desierto, Argentina-Chile/2017, 78 min.) – Drama. Dir. Cecilia Atán, Valeria Pivato. Com Paulina García, Claudio Rissi. Após perder o emprego de doméstica em Buenos Aires, Teresa é chamada para ajudar em um casamento no interior. Mas um incidente vai mudar sua vida. 12 anos.

Rampage – Destruição Total

(Estados Unidos/2018, 107 min.) – Aventura. Dir. Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman. Primatologista, Davis Okoye é um homem recluso. Seu único amigo é George, um gorila sob seus cuidados desde o nascimento. Mas um experimento genético desonesto colocará tudo em risco. 12 anos.

Severina

(Brasil-Uruguai/2016, 103 min.) – Drama. Dir. Felipe Hirsch. Com Javier Drolas, Carla Quevedo, Alfredo Castro. Um dono de livraria se encanta por uma visitante de sua loja, que sempre retorna ao local para cometer furtos. Ele, então, passa a ficar obcecado pela mulher. 14 anos.

