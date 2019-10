‘O Beijo no Asfalto’ e ‘Pandora’ são destaque entre as estreias de teatro na cidade

Animal

Escrita, dirigida e interpretada pelo colombiano Gustavo Miranda, o monólogo mostra a relação de dois sujeitos de espécies diferentes, um vivo e outro inerte. Com isso, o autor reflete, com humor e ironia, sobre dor e impossibilidade. 75 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça, Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 5ª (24). 5ª e 6ª, 21h. R$ 50. Até 8/11.

O Beijo no Asfalto

O clássico de Nelson Rodrigues, em montagem com direção de Bruno Perillo, mostra os costumes do Rio de Janeiro de 60 anos atrás quando um homem atropelado é beijado na boca por outro, o que acaba por provocar um escândalo. 80 min. 14 anos. Sesc Santo André. Teatro (303 lug.). R. Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, 4469-1200. Estreia hoje (18). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 19h. R$ 9/R$ 30. Até 10/11.

Ela Entre Nós

A comédia dramática conta a história de Simone que, após um acidente doméstico, fica em estado terminal e passa a conviver com sua própria alma, que passa a fazer uma série de questionamentos sobre sua vida. A direção é de Mauro Baptista Vedia. 60 min. 12 anos. SP Escola de Teatro. Sala Hilda Hilst (60 lug.). Pça. Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia hoje (18). 2ª, 6 ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 24/11.

Ex-Gordo

Do Núcleo de Pesquisa Caxote, com dramaturgia e direção de Fernando Aveiro, a peça traz a história de um homem que passou por uma cirurgia bariátrica e vive isolado em seu apartamento. Para tentar se integrar novamente à sociedade, ele contrata um grupo de atores para dar vida a figuras de seu imaginário. 80 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Estreia 5ª (24). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 17/11.

Pandora

No drama, Janaína e Joana são duas irmãs que se reencontram dois anos após a morte da mãe. A primeira nunca saiu da casa da família, na serra. A outra, viajou para a capital e se formou em engenharia. A tensão entre elas revela diferentes sentimentos. A direção é de Leona Cavalli. 50 min. 12 anos. Teatro Sergio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia hoje (18). 6ª e sáb., 19h; dom. e 2ª, 20h. R$ 40. Até 10/11.

Reflexo Guimarães

Com texto de Alessandro Toller e direção de Gonzaga Pedrosa, a peça é inspirada em contos de Guimarães Rosa, e, mesmo com personagens diferentes dos criados pelo autor, tem a proposta de debater os temas abordados por ele em textos como ‘A Benfazeja’, ‘Famigerado’ e ‘O Espelho’. 80 min. 12 anos. Instituto Cultural Capobianco (43 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Estreia hoje (18). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 15/12.