‘O Bar Luva Dourada’ e ‘Inocência Roubada’ estão entre as estreias da semana; confira programação

O Bar Luva Dourada

(Der Goldene Handschuh, Alemanha/2018, 115 min.) – Drama. Dir. Fatih Akin. Com Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Hark Bohm. Na década de 1970, os habitantes da cidade de Hamburgo sofrem quando os jornais começam a noticiar o desaparecimento de vários cidadãos. Começa, então, uma das mais complexas investigações de assassinatos em série que o local já enfrentou. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Inocência Roubada

(Les Chatouilles, França/2019, 103 min.) – Drama. Dir. Andréa Bescond, Eric Métayer. Com Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac. Aos 8 anos de idade, Odette aceita brincar com um homem mais velho, amigo de seus pais. Anos depois, já adulta, ela é assombrada pelos traumas da infância e tenta superá-los com a dança. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Jornada Da Vida

(Yao, França/2019, 1h44min) – Drama. Dir. Philippe Godeau. Com Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara. Um ator francês de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, garotinho que viajou sozinho para vê-lo. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Rei Leão

(The Lion King, Estados Unidos/2019, 120 min.) – Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o rei atual, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a, mais uma vez, ter prazer pela vida. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Visionários da Quebrada

(Brasil/2018, 90 min.) – Documentário. Dir. Ana Carolina Martins. Uma visão de São Paulo a partir da vivência periférica, em que personagens de várias ‘quebradas’ da cidade contam as suas histórias. O documentário deixa que seus protagonistas construam novas narrativas e imaginários sobre as relações sociais e culturais dentro da periferia. Confira salas e horários de exibição

+ De 4ª (24) a 31/7, o 14º Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo traz à capital 148 filmes de 16 países da América Latina, na edição com maior número de títulos exibidos. Na 4ª (24), às 20h30, a sessão de abertura exibe na Sala Simón Bolívar, do Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664), o inédito ‘Fakir’, de Helena Ignez – os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência. Como parte da programação, o festival homenageia as cineastas Tata Amaral e Cláudia Priscilla, a atriz brasileira Léa Garcia e o ator chileno Patricio Contreras. Com horários em várias salas paulistanas, algumas das sessões são gratuitas e outras têm ingressos que custam entre R$ 5 e R$ 12. Inf.: www.festlatino sp.com.br