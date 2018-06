‘O Amante Duplo’ e ‘Jurassic World: Reino Ameçado’ estão entre as estreias da semana

O Amante Duplo

(L’Amant Double, França-Bélgica/2017, 107 min.) – Drama. Dir. François Ozon. Com Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset. Reprimida sexualmente, Chloé acredita que suas fortes dores de estômago têm um fundo psicológico. Por isso, ela busca a ajuda do terapeuta Paul. Os dois acabam se apaixonando e passam a viver um romance. E é justamente aí que Chloé se dá conta de que não sabe nada sobre seu parceiro. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Caminho dos Sonhos

(Der Traumhafte Weg, Alemanha/2016, 81 min.) – Drama. Dir. Angela Schanelec. Com Miriam Jakob, Maren Eggert, Phil Hayes. Jovens gregos que cantam nas ruas para financiar suas férias, Theres e Kenneth se apaixonam, mas acabam se separando. Três décadas depois, os dois se reencontram e revivem antigos sentimentos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Canastra Suja

(Brasil/2016, 120 min.) – Drama. Dir. Caio Sóh. Com Adriana Esteves, Marco Ricca, Bianca Bin. Maria e Batista aparentam ser felizes no casamento. No entanto, eles fazem parte de uma família em decadência. Batista é alcoólatra. E Maria tem um caso com o namorado da filha. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Dedo na Ferida

(Brasil/2016, 90 min.) – Documentário. Dir. Silvio Tendler. Com David Harvey, Costa-Gavras, Maria José Fariñas. Por meio de entrevistas, o documentário aborda o funcionamento do sistema financeiro e suas contradições, questionando o discurso de que não podemos gastar mais do que arrecadamos. Livre. Confira salas e horários de exibição

Desobediência

(Disobedience, Estados Unidos/2013, 114 min.) – Comédia romântica. Dir. Sebastián Lelio. Com Rachel McAdams, Rachel Weisz, Alessandro Nivola. Ronit precisa voltar para sua cidade natal após a morte do pai, que era rabino. Mas ela causa rebuliço no local ao recordar uma paixão proibida com a melhor amiga de infância, que atualmente é casada. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Hereditário

(Hereditary, Estados Unidos/2018, 126 min.) – Terror. Dir. Ari Aster. Com Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff. Mesmo após a morte da avó, a matriarca permanece como uma sombra na família Graham, especialmente sobre sua solitária neta adolescente, por quem tinha uma fascinação não usual. Agora, todos tentam escapar do infeliz destino que herdaram. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, Estados Unidos/2018, 128 min.) – Aventura. Dir. Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall. Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local, os dinossauros vivem livremente. Diante disso, é preciso tomar uma decisão: voltar ou não para salvá-los. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Rei

(Rey, Chile-França-Holanda-Alemanha-Qatar/2017, 91 min.) – Histórico. Dir. Niles Atallah. Com Rodrigo Lisboa, Claudio Riveros. Baseado em fatos, o filme conta a história de Antoine de Tounens, um aventureiro francês que imigrou para o Chile na década de 1860 e fundou sua própria monarquia, com aval dos indígenas. Mas o país fará de tudo para impedir o estrangeiro de reinar em suas

terras. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Tungstênio

(Brasil/2017, 90 min.) – Drama. Dir. Heitor Dhalia. Com Fabrício Boliveira, Samira Carvalho, José Dumont. Um sargento aposentado, um traficante e um policial com sua mulher aparentemente não possuem nada em comum. Mas eles se unem em prol de um bem maior: acabar com a pesca feita com explosivos na orla de Salvador. 16 anos. Confira salas e horários de exibição