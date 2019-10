O 5º Encontro de Mulheres Palhaças e a estreia de ‘Aladdin, o Musical’ entre as novidades nos palcos

5º Encontro de Mulheres Palhaças

+ Com idealização e curadoria de Andréa Macera, o evento traz, além de artistas brasileiras, nomes de países como Uruguai, Equador e Argentina, em espetáculos, oficinas e debates que ocorrem em diferentes pontos da cidade. No sábado (2), às 20h, no Espaço Cultural Tendal da Lapa (R. Guaicurus, 1.100, Lapa, 3862-1837), tem sessão gratuita de ‘Cabaré de Gala’, um encontro de palhaças que se alternam no palco para fazer o público cair na risada (livre). Na 2ª (4), às 16h, no Centro de Memória do Circo (Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, República, 3397-0177), o ‘Palco de Rua’, também gratuito, traz diferentes técnicas de palhaçaria e de circo (livre). Na 5ª (7), às 17h, no mesmo local, o bate-papo ‘Palhaças em Rede’, com representantes de Brasil, Colômbia e México, debate a profissão. E, no dia 9/11, às 11h, é a vez do ‘Cortejo’, tradicional atividade que encerra o festival e percorre as ruas do Centro – a concentração será no Centro de Memória do Circo. Informações em www.facebook.com/encontrointernacionaldemulherespalhacas/

ESTREIAS

Mãos Sujas

Escrita pelo filósofo e escritor Jean-Paul Sartre, a peça ganha nova montagem dirigida por José Fernando Peixoto de Azevedo. Na história, Hugo é um jovem intelectual burguês que se engaja no Partido Comunista, mas recebe uma prova de fogo que envolve o líder de seu partido. 180 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Estreia hoje (1º). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 24/11.

A Paixão do Vazio

No solo, com direção de Dagoberto Feliz, Helder Mariani vive um marginal solitário que se revela atormentado entre a fé a razão, por meio de poemas de Horácio Costa e escritos de Teresa d’Ávila. 60 min. 16 anos. Casa das Rosas (40 lug.). Av. Paulista, 37 ,metrô Brigadeiro, 3285-6986. Estreia hoje (1º). 6ª, 20h. R$ 40. Até 29/11.

REESTREIAS

Atrium Carceri

O ator Mário Goes interpreta solo com dramaturgia de João Guerreyro e direção de Eduardo Osório. Ele dá vida a um padre em conflito entre dogmas religiosos e um amor nefasto. 55 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. A partir de 3ª (5). 3ª, 20h. Grátis. Até 26/11.

Condomínio Visniec

Dirigido por Clara Carvalho, o espetáculo é inspirado em seis monólogos presentes na coletânea ‘O Teatro Decomposto ou O Homem – Lixo’, do romeno Matéi Visniec. Com Ana Clara Fiscer, Felipe Souza e outros. 55 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico (73 lug.). R. Capote Valente, 1323, Pinheiros, 3801 1843. A partir de 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 28/11.

Entre Muros

Com direção de Renato Andrade, o drama aborda a história do Hospital Colônia, onde, entre os anos de 1930 e 1980, mais de 60 mil brasileiros morreram – supostamente com doenças mentais. Armazém do Grupo XIX. R. Mario Costa, 13, Vila Maria Zélia, 2081-4647. A partir de sáb. (2). Sáb. e dom., 18h. R$ 40. Até 24/11.

Há Dias que Não Morro

A Academia de Palhaços, agora chamada ultraVioleta_s, estreia a segunda parte de sua Trilogia da Morte, iniciada com ‘Adeus, Palhaços Mortos’. Escrita por Paloma Franca Amorim, a peça aborda ‘aprisionamentos’ contemporâneos. 50 min. 12 anos. Galpão do Folias (50 lug.). R. Ana Cintra, 213, Santa Cecília, 3361-2223. A partir de sáb. (2). 2ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes). Até 2/12.

MUSICAL

Aladdin, o Musical

A clássica história do garoto que encontra uma lâmpada mágica, chega aos palcos em montagem da diretora Carla Candiotto. Para dar asas à imaginação do público – inclusive, fazendo o tapete voar -, ela usa teatro, circo, manipulação de bonecos, sombras e efeitos especiais. 75 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 3226 -7300. Estreia sáb. (2). Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 90. Até 8/12.