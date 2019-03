Novos sanduíches e outras dicas de Quitutes na capital

O hambúrguer ‘Meu Ovo’ (R$ 28,90), com queijo, tomate, bacon e ovo caipira mole servido à parte, é uma das novidades do Smart Burger, que agora também conta com as sobremesas do chef Lucas Corazza. Av. Cândido Motta Filho, 186, V. São Francisco, 3698-5858. 18h/23h (6ª, 12h/14h30 e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

+ O Buzina Burgers festeja aniversário com sanduíches criados por chefs convidados. Checho Gonzales é o autor do ‘Em La Paz Bolívia’ (R$ 25), com pernil, maionese de tomate e vinagrete de repolho, servido de 2ª (1º) a 7/4. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946. 12h/15h e 18h30/23h30 (sáb., 13h/0h30; dom., 13h/23h30).

+ A nova pedida na Mobi Hamburgueria é o ‘Movimento’ (R$ 29), hambúrguer de 160 gramas feito com blend de fraldinha e peperoni, montado no pão preto com queijo prato, barbecue de Jack Daniel’s, cebola roxa e rúcula. R. Prof. Lourival Gomes Machado, 254, Santana, 2959-5508. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Girondino

Localizada no triângulo urbano mais clássico da cidade, entre a Sé e os largos de São Bento e São Francisco, a casa presta homenagem à memória paulistana, tanto no ambiente quanto nos pratos, com nomes inspirados em regiões do Centro. A salada ‘Cantareira’ (R$ 41,90), vem com rúcula, alface, frutas, queijo de cabra e castanha de caju. A casa também serve massas recheadas da rotisseria Mesa III, de Ana Soares (R$ 59,90/R$ 61,90), como o ravióli de ricota com espinafre e ervas, acompanhado de molho de funghi secchi (R$ 59,90). R. Boa Vista, 365, Centro, 3312-5252. 7h30/22h (sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/18h). Cc.: todos. Cd. todos.

Doces

Arlecchino

Aberta em 1984, a doceria vende salgados, doces, tortas e bolos bem recheados. O bolo ‘Vila Maria’ (R$ 48, o quilo), feito com baba de moça e chocolate, faz bastante sucesso. Outro campeão de vendas é o ‘Sensação’, com brigadeiro e morango (R$ 54, o quilo). O balcão também exibe os sorvetes da casa, como o ‘Lambada’, preparado com goiaba e leite condensado, ou ainda o de banana caramelada e o de abacaxi com vinho (R$ 48, o quilo). R. Curuçá, 304, V. Maria, 2954-7722. 9h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Cheney

A rede vende cookies e outras guloseimas americanas. Os cookies (R$ 8) têm massa fofinha e vêm em sabores como macadâmia, nozes e M&M. Há ainda brownie com sorvete (R$ 14,50) e pãezinhos de canela (R$ 15,50), com cobertura de cream cheese. R. Padre Antônio D’Ângelo, 142, Casa Verde, 3961-3293. 9h/19h (sáb., 9h/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Fabrique

A casa assa clássicos da panificação francesa e italiana, além de criações próprias e hits da confeitaria americana, como cookies (R$ 7,50/R$ 8) e muffins (R$ 7/R$ 8). Nas prateleiras, destacam-se vários pães, como a baguete (R$ 9, a multigrãos), o croissant (R$ 7,80), a focaccia (R$ 24) e o pão de cacau (R$ 12), com chocolate e raspas de laranja. Também serve sanduíches, omeletes e pratos. R. Itacolomi, 612, Higienópolis, 4801-4318. 7h/21h (dom. e fer., 7h30/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,50. O bufê de café da manhã sai por R$ 57,90, o quilo, e o bufê de sopas custa R$ 54,90, com opções como caldo verde e canja. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Torta no Quintal

A torteria mudou para um endereço maior e bem simpático, na mesma rua onde vendeu a primeira tortinha, em 2011. Lá, saladas e sucos incrementados fazem par com 15 opções de tortas salgadas bem recheadas, como a de mix de cogumelos (R$ 52/R$ 105). Pelo valor de R$ 28,90, é possível pedir qualquer fatia acompanhada de saladinha. R. Comendador Miguel Calfat, 625, V. Nova Conceição, 3044-2160. 11h/18h (2ª, 11h/15h; sáb., 11h/15h45, fecha dom.) Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Dock Burger

Nesta casa descolada, atenha-se aos sanduíches caprichados da dupla Cauê Farias Fantone e Renato Fecchio. Entre as opções, estão o ‘Clássico’ (R$ 25,90), com disco de carne alto, queijo, tomate, alface e maionese verde – a mesma que acompanha a porção de batata rústica (R$ 9); e o ‘VG Burger’ (R$ 29,90), com falafel e pasta de abacate. Não saia sem provar o cremoso pudim de leite (R$ 12,90). R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2478-8948. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

San Paolo Gelato

Rede cearense com lojas em várias capitais brasileiras. Os sorvetes, feitos à moda italiana, são cremosos e densos – entre os sabores, pistache, chocolate, morango e o novo ‘Cookie and Cream’ (R$ 11,50/R$ 16). Há ainda versões que agradam a paladares mais infantis, como leite Ninho e Ovomaltine. Também dá para incrementar: a casa prepara o gelato na pedra fria, misturando-o a chocolates, biscoitos, frutas e caldas (R$ 15.50/R$ 20,50). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7433. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Pé no Parque

É um híbrido de bar natureba, com saladas, omeletes e pratos rápidos, com casa de sucos, que lista em seu cardápio 60 sugestões de misturas com frutas (R$ 9,70/R$ 11,90). Abacaxi, uva e morango são os mais pedidos. Entre os sanduíches, o ‘Manequinho Lopes’ (R$ 38,60) leva filé mignon, queijo prato, tomate, alface e maionese, na baguete. Nos fins de semana e feriados, há bufê de café da manhã, até as 13h (R$ 37,90). R. Inhambu, 240, V. Uberabinha, 5051-3376. 11h/0h30 (sáb., 9h/0h30; dom. e fer., 8h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.