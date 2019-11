Novos petiscos do bar Pirajá estão entre as novidades da semana; confira outras dicas

+ Quatro novos petiscos integram o cardápio das unidades do bar Pirajá, cada um servido num dia específico da semana. Às terças-feiras, a opção sugerida é a clássica ‘Coxa Creme’ (R$ 23; foto), com Catupiry e páprica defumada. Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Ton

O cardápio serve petiscos como carpaccio de berinjela (R$ 24) e bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 9,50 cada). A receita siciliana foi trazida ao Brasil pela nona Rosina Tonial, avó da mulher do Ton. Para beber, tem chope Heineken (R$ 9) e Guiness (R$ 30, o pint). Há também o bolinho de bacalhau (R$ 26, 6 unid.). R. Dr. Augusto de Miranda, 713, Pompeia, 3232-1213. 12h/0h (dom., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Aurora

Na agradável varanda, grupos de engravatados aproveitam o happy hour com cerveja Heineken (R$ 12,30, long neck). Boa opção do menu é a porção de tiras de filé mignon ao molho gorgonzola (R$ 49,90). Aos sábados, tem feijoada em serviço de bufê (R$ 48,90) até as 17h. R. Prof. Atílio Innocenti, 277, Itaim Bibi, 2305-7549. 17h/últ. cliente (sáb. 13h/últ. cliente; dom. 15h/últ. cliente; fecha 2ª). Couv.: R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Trilha Cervejaria

Produzidas nos fundos da casa, as cervejas incluem tipos como Pilsen, variações de IPA e receitas de Bock e Stout. Após fazer o pagamento no balcão, os frequentadores acomodam-se em cadeiras de praia ou na lateral do bar. Nos copos, opções como Melon Rise (R$ 22), uma Russian Imperial Stout com toque de cacau, canela e cardamomo. O espaço não tem cardápio de comida, mas reúne sugestões de delivery em um grande mural. R. Apinajés, 137, V. Pompeia, 4329-0193. 17h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Genuíno

Localizado bem em frente a uma das entradas da ESPM, o bar tem o chope Brahma (R$ 9,40, claro; R$ 14,50, black) como sua bebida oficial. No arborizado quintal ou na varanda, beba em companhia da deliciosa picanha no réchaud (R$ 124, para duas pessoas). Em fatias, ela vem acompanhada de polenta, farofa, alho frito e vinagrete. Aos sábados tem bufê de feijoada e sobremesas (R$ 76, por pessoa) ao som de chorinho e MPB. R. Joaquim Távora, 1.217, V. Mariana, 5083-4040. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos Cd.: todos.

Providência

Na carta de cervejas, há a alemã Franziskaner (R$ 35,90). A porção de bolinhos cremosos de mandioca recheados com queijo (R$ 27,90, 8 unid.) é uma boa opção. Os bolinhos de arroz levam recheio de muçarela (R$ 26,90, 8 unid.). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h/1h. Couv. art.: R$ 9,90. Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Snooker Rock Bar

Filial da unidade de Santana, o bar tem as seis mesas de bilhar espalhadas nos dois primeiros pisos. As caipirinhas podem ser feitas com cachaça, vodca ou saquê e são vendidas em duplas (R$ 25,90). O drinque ‘Snooker Rock Bar’ (R$ 21,90), com vodca, licor Bailey’s, Malibu e groselha, vai às mesas na varanda para acompanhar os bolinhos de abóbora com carne-seca (R$ 39,90, 12 unid.). Também fazem sucesso as iscas fritas de merluza, acompanhadas de pão e vinagrete (R$ 46,90). Al. Aicás, 1.245, Moema, 5092-3444. 16h/1h (6ª e sáb., 16h/4h; fecha dom.). Entrada: R$ 5. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Traço de União

Se você gosta de ouvir samba no fim de semana, este bar garante a diversão. Para acompanhar os sambas, uma boa pedida é a caipirinha (R$ 18, com cachaça; R$ 25, com vodca). Para comer, experimente a carne de sol acebolada (R$ 42), que é desfiada e servida com mandioca frita, pão e molho vinagrete. R. Cláudio Soares, 73, Pinheiros, 3031-8065. 11h/14h30 (5ª e 6ª, 21h/2h; sáb., 13h/22h; dom., 13h/20h). Couv. art.: R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd:. todos.

BALADA

Clube dos 30

A festa é dedicada à programação das rádios que tocam flashbacks. A playlist não deixa de fora bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (30), 22h/6h. R$ 50/R$ 90. Inf.: bit.ly/Tokyo30

Rebel, Rebel

Inspirada no repertório de David Bowie, a festa celebra os hits mais dançantes da década de 1980, misturando ritmos como rock, soul, pop e indie comandados por DJs como Rodrigo Branco e Karen Bachega. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Sáb. (30), 22h/5h. R$ 10. Inf.: bit.ly/RebelDez

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge da balada. Sucessos do soul, Tropicália e samba animam a pista, comandada por DJs como Naty Posner e Click. A entrada é gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (1º), 17h/23h30. R$ 15.