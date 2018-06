Novos hambúrgueres incrementam os cardápios da capital paulista

O Stunt Burger comemora seus três anos com um novo sanduíche, que estará no cardápio de 5ª (1º) a 30/3. A convite do chef Donato Galvez, o norte-americano George Motz , especialista em hambúrgueres, criou uma receita especialmente para a data. O‘Cuban Stunt’ (R$ 32; foto) leva pão, hambúrguer temperado, batatas fritas bem fininhas, molho secreto do chef e cebola crua picada. R. José Jannarelli, 426, Morumbi, 3721-3538. 12h/23h30.

O ‘Dolce’ (R$ 33, foto) é uma das novidades no menu do Holy Burger. A pedida leva hambúrguer artesanal com 160 gramas de carne, geleia de damasco, farofa de bacon e queijo gorgonzola. A casa também lança os sanduíches ‘Redneck’ (R$ 30) e ‘Prensadão’ (R$ 29), além de batata com queijo e bacon e novos sabores de milk-shakes. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, V. Buarque, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés



Cantina

Comandada pelo chef Fellipe Zanuto no Museu da Imigração, a cafeteria propõe um cardápio enxuto para acompanhar o café preparado em diferentes métodos (R$ 6, expresso; R$ 8, coado). Entre os quitutes, há focaccia (R$ 8), bolo do dia (R$ 7) e iogurte com banana, granola e pasta de amendoim

(R$ 19). No fim de semana, o brunch à la carte vai até 16h e traz pedidas como pão artesanal com ovo mole, linguiça e cogumelos (R$ 22). R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Doces

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 6,50, cada), delicados bombons (R$ 380, o quilo) e um ótimo croissant de amêndoas (R$ 9,80). O pâtissier também prepara sorbets cremosos como sorvetes. O de manga tem o sabor forte da fruta e o de chocolate 70% é feito com matéria-prima belga (R$ 10, a bola; R$ 80, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Big Bang Candy Lab

Não espere encontrar bolos recheados. Na linha de doces de Beatriz Setubal e Marina Reis, estão barrinhas de chocolate com recheios como marshmallow (R$ 9) e ‘Cartola’, que junta biscoito de queijo e ganache de banana (R$ 9). Na dúvida, leve a caixinha ‘Via Láctea’, com caramelos de baunilha com flor de sal (R$ 18, 15 unid.), e a caixa de ‘Nebulosa’, caramelo aerado de mel coberto com chocolate (R$ 20, 115 g). R. Artur de Azevedo, 495, Cerq. César, 3062-8197. 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.



Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou creme de ovos (R$ 9,90, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém, nas opções tradicional (R$ 7,90) ou sem açúcar (R$ 8,90). Entre os pães, leve para casa o alentejano (R$ 9,90) e o de azeitonas (R$ 12,90). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.



Padoca do Maní

Em um sobrado a poucos metros do Maní, a padaria prepara receitas como os bons brioche de milho

(R$ 4) e focaccia (R$ 10). Vá com fome e aproveite o ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado ou expresso e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 47). Também faz tapiocas (R$ 18/R$ 28) e tostex (R$ 15). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 7h30/19h30 (sáb., 7h30/17h30; dom., 7h30/14h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, serve receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5,50 cada). Tem ainda quibe cru (R$ 86, kg ou R$ 29, 300g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8, cada). Para adoçar, prove o doce de semolina ou o ninho de damasco (R$ 9,50, cada). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 9h/20h (sáb., 10h/19h; dom., 9h/16h; fecha fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.



Pastel do Trevo

O pastel faz sucesso pelo tamanho: são, em média, 300 gramas de recheio, 8 cm de altura e 30 de comprimento. O de carne sai por R$ 13,50 (ou R$ 8,70, o de 15 cm). O de palmito custa R$ 23,60. Se quiser variar, experimente sabores como o ‘Boi Ralado’, com carne, ovo e palmito (R$ 19,40), ou o de carne-seca com muçarela ou Catupiry (R$ 24,80). De sobremesa, peça o pastel ‘Romeu e Julieta’

(R$ 14,90). R. Ministro Ferreira Alves, 730, Pompeia, 3805-1266. 11h/22h30 (dom. e 2ª, 16h/22h30). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.



Sanduíches

Frevo

Um clássico da cidade, a lanchonete oferece diversas opções de sanduíches e pratos rápidos. Com recheio generoso, o beirute tradicional vem em dois tamanhos (R$ 20/R$ 37), assim como o beirute americano, que ganha queijo, ovo, presunto, alface, tomate e pepino (R$ 24/R$ 42,60). R. Oscar Freire, 588, Cerq. César, 3082-3434. 10h30/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd. todos.



Bullguer

A lanchonete tem ambiente simples e chapa à vista dos clientes, comandada pelo chef Thiago Koch. Os lanches são montados com pão macio e hambúrguer de 100 gramas. Na última segunda-feira do mês, o ‘Standard’ (R$ 18), com pão, carne e queijo, é vendido por um preço especial. Nesta 2ª (26), o sanduíche vai custar R$ 10, em todas as lojas da rede. O cardápio traz ainda hambúrguer de frango (R$ 20) e batatas fritas com páprica (R$ 9). R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb., dom. e fer., 12h/17h e 18h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Ben & Jerry’s

É a maior loja da rede norte-americana no mundo. Na vitrine, estão alguns sabores campeões de vendas: ‘Chocolate Chip Cookie Dough’, ‘Cherry Garcia’, ‘Chocolate Fudge Brownie’, ‘Strawberry Cheesecake’ e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana. A novidade é o ‘Salted Caramel Blondie’, sorvete de calda de caramelo salgado, creme, açúcar mascavo e pedaços de brownie de baunilha, que chegou às lojas da cidade em fevereiro. A bola custa R$ 12 (R$ 18, duas; R$ 24, três), no copinho ou casquinha. Por mais R$ 4,50, o sorvete vem no cone de waffle feito na hora. R. Oscar Freire, 957, Jd. Paulista, 3213-9127. 10h/22h. (dom., 12h/21h) Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.