Novos drinques para provar em restaurantes de São Paulo

+ Para comemorar três décadas, o moderno Kosushi passou por uma reforma para ampliar o bar. A carta também apresenta novidades. Em formato de mangá, o cardápio traz drinques elaborados pelo bartender Márcio Silva, do Guilhotina Bar. Entre as sugestões, está o ‘Cosmo Omega’ (R$ 31; foto), feito com gim, infusão de framboesa, Cointreau, limão e hibisco. Já o ‘Tokyo Mule’ (R$ 31) vem com shochu, açúcar orgânico, gengibre, limão e club soda. R. Viradouro, 139, Itaim Bibi, 3167-7272.

+ A criação do Oguru Sushi & Bar para a temporada é o drinque ‘Pineapple Flower’ (R$ 22), criado pelo mixologista Rubão Azevedo. A bebida leva vodca infusionada com abacaxi, xarope de jasmin artesanal, vermute Noilly Prat, suco de limão e abacaxi. R. Campos Bicudo, 141, Itaim Bibi, 2609-2622.

+ Sob o comando o chef e apresentador Carlos Bertolazzi, o Zena Caffè lança dois drinques autorais à base de rum. Um deles, o ‘Spezia di Zena’ leva rum, Aperol e chá de especiarias. Já o ‘Manarola’ mistura rum, suco de limão-siciliano, uvas verdes e rúcula. Cada drinque custa R$ 30. R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158.

+ O Pobre Juan apresenta uma seleção especial com três drinques (R$ 27,90, cada) criados pela barista Adriana Pino. As bebidas ficam em cartaz até o fim do ano, apenas na unidade da Vila Olímpia. Inspirados na Argentina, são eles: o ‘El Escritor’, com uísque Black Label, mix de cítricos, mel de especiarias e cumaru; o ‘Tango’, preparado com gim Tanqueray, suco de limão, xarope de açúcar, calda de frutas vermelhas e hibisco; e ‘L’Evita’, com vodca Ketel One, calda de maracujá, açafrão-da-terra, suco de limão e espumante brut. Para acompanhar, a casa prepara boas versões de tapas e croquetas. R. Comendador Miguel Calfat, 585, V. N. Conceição, 2397-0099.

+ Localizado no topo do hotel Unique, o Skye também renova sua carta com seis drinques. O ‘Spirit’ (R$ 43) combina absinto, cachaça envelhecida, abacaxi, mel, suco de limão taiti e Aperol. Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702.