Novo restaurante japonês do Itaim Bibi, Tessen ocupa três andares, com piano-bar e terraço

Em operação há alguns meses, o Tessen é um projeto audacioso em um prédio de três andares, no Itaim Bibi, com piano-bar no térreo, restaurante no primeiro piso e mais um bar independente no terraço. Na casa, impera um clima de balada – inclusive no restaurante, com música lounge ecoando das caixas. Ali, o chef Thiago Maeda (ex-Side) se sai bem ao propor uma cozinha oriental contemporânea aliada a criações ocidentais e alguns itens da culinária japonesa tradicional.

Para compartilhar, há pedidas como a porção de ‘Corn Korokke’, bolinhos macios de milho, camarão e bechamel de missô (R$ 25, 5 unid.). Dos pratos de sabor potente, o ‘Musashi Fried Rice’ (R$ 42) combina lagostim, chorizo espanhol, kimchi, vegetais e ovo. Já o ‘Fisherman’s Nuta’ (R$ 48) traz atum, camarão e lula defumados a frio com missô picante e gema.

O cardápio segue com sushis e sashimis montados com os onipresentes salmão, atum e robalo, e também com peixes sazonais, como carapau, serra, cavalinha e sororoca (R$ 16/R$ 38, dois sushis ou um temaki ou três fatias de sashimi).

Assim como os pratos, as sobremesas são bem-apresentadas e surgem em versões refrescantes, como a que leva yuzu (fruta cítrica japonesa), por exemplo, e também em opções com muito chocolate, como o ‘Lava Cake de Nutella’ (R$ 26, cada).

Capitaneado por Thiago Pereira, o bar do restaurante ganha destaque no centro do salão moderno e elegante, com drinques clássicos e autorais (R$ 31/R$ 39).

ONDE: R. Joaquim Floriano, 295, Itaim Bibi, 2386- 8203.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (sáb. e dom., 12h/0h).

QUANTO: Cc.: A, D, M e V. Cd.: M e V.