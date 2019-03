Novo Mix n’ Gin serve bons coquetéis com gim na Vila Madalena

+ Bem ao lado do tradicional bar O Pasquim, na Vila Madalena, o novo Mix n’ Gin, aberto em outubro, reúne boêmios do bairro até altas horas da noite.

Um letreiro em néon na fachada e grupos reunidos pela calçada indicam a entrada. Uma charmosa porta vermelha dá boas-vindas ao espaço diminuto, composto por algumas mesas e um balcão.

Comandada pelos bartenders André Caveagna e Eryk Alecssander, a casa serve coquetéis com toque bem brasileiro e receitas com gim – além dos clássicos.

Comece pelo ‘Cagin Amigo’ (R$ 28; foto acima), que leva gim infusionado com caju, limão, uma rodela de grapefruit desidratada, espuma de gengibre e compota de caju (ao terminar o drinque, não deixe de experimentar a compota com uma colher).

Servido em um copo de martini, o ‘Pink Lady’ (R$ 27; foto acima) é uma opção bastante aromática, feita com gim infusionado com romã, licor St. Germain, suco de limão, clara de ovo e cravo-da-índia. Para comer, a casa serve petiscos e duas opções de tostadas no pão ciabatta, como a ‘Caprese’ (R$ 24), com muçarela de búfala, tomate e molho pesto.

ONDE: R. Fradique Coutinho, 1.109, V. Madalena, 2597-8090.

QUANDO: 17h/3h (6ª e sáb., 17h/4h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

