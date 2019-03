Novo macaron de goiaba da Le Bon Gâteau está entre as dicas de quitutes da semana

+ A Le Bon Gâteau lança mais uma versão de macaron: o de goiaba (foto), com casquinha delicada e recheio cremoso. A criação de Júlia Junqueira divide a atenção com sabores como chocolate e caramelo. Hoje (22), todos à venda com desconto, de R$ 5,50 por R$ 4,40, cada. R. Ferreira de Araújo, 305, Pinheiros, 3032-0003. 11h/18h (fecha dom., 2ª e fer.).

Confira outras dicas de quitutes na cidade:

Cafés

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 21. Já o cappuccino duplo sai por R$ 17. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 26). R. Oscar Freire, 413, Cerqueira César, 3062-9294. 7h30/0h (6ª, 7h30/1h; sáb., 8h/1h; dom., 8h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Tea Connection

O chá é preparado à mesa, com bule de água quente e ampulheta para que o tempo de infusão seja exato. Na carta, há opções como o ‘Earl Grey’ e o ‘Green Melon’ (R$ 13,50, o bule), também vendidos em latinhas para levar. Entre os gelados, prove o ‘Anana King’, chá de coco com morango, batido com abacaxi e morangos frescos (R$ 14). Para acompanhar, há doces, saladas e sanduíches, caso do hambúrguer de cogumelos, com cebola assada, brie, tomate, rúcula, mostarda Dijon e maionese de alho no pão preto (R$ 43, 50), servido com batatas gratinadas ao forno. Al. Lorena, 1.271, Jd. Paulista, 3063-4018. 9h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Maria Brigadeiro

Pioneira dos brigadeiros gourmet, Juliana Motter produz os docinhos à vista dos clientes, na linda cozinha envidraçada, utilizando o próprio chocolate fabricado na loja. São 11 sabores fixos (R$ 5,50, cada), como doce de leite com nozes, fava de baunilha com cookies, cupuaçu e chocolate noir. O tablete de chocolate ao leite 45% cacau sai por R$ 28,50. Tem unidade também no shopping JK Iguatemi. R. Jorge Rizzo, 56, Pinheiros, 9497-40048. 10h/17h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ofner

A doceria serve doces e cafés ao longo do dia. O clássico mil-folhas (R$ 13,90) traz a massa folhada intercalada com chantilly e creme de baunilha, coberta com açúcar de confeiteiro. Já o mil-folhas de doce de leite (R$ 13,90) vem com uma camada de chantilly com creme de baunilha e outra com doce de leite. O lugar também prepara bolos, tortas, sorvetes e salgados, como a boa coxinha. Al. Campinas, 1.160, Jd. Paulista, 5693-8642. 7h30/23h (6ª e sáb, 7h30/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Boulangerie Mercure

Na boulangerie do hotel Grand Mercure, há doces e salgados de inspiração francesa. Experimente o croissant de presunto e queijo (R$ 9); a quiche de tomate seco com queijo (R$ 17) ou o ‘Croque Monsieur’ (R$ 21). Recheado com creme pâtisserie, o mil-folhas custa R$ 16,50. Para adoçar a visita, aproveite o festival de éclair com diferentes sabores, como o de coco queimado com creme (R$ 16,50, cada), até 31/3. R. Sena Madureira, 1.355, V. Mariana, 3201-0888. 7h/20h (dom., 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Julice Boulangère

Em uma casa simpática, Julice Vaz faz ótimos pães artesanais, como baguetes, ciabattas e croissants. Prove o pão de azeite (R$ 15,80), o de gorgonzola (R$ 20,30) e o de chocolate amargo de casca crocante (R$ 20,80). Também serve café da manhã, como o ‘Tradition’ (R$ 36,10), com minibaguete, croissant, manteiga e bebida quente. R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9162. 8h30/19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Bologna

A rotisseria prepara um famoso frango assado (R$ 29,90) e fusili à bolonhesa (R$ 71,30, para dois) para o almoço de domingo. Enquanto aguarda o pedido, prove ali mesmo o empanado de camarão inteiro (R$ 17), a coxa creme (R$ 10/R$ 12) e os sorvetes de fabricação própria como o de torrone com castanhas e o de iogurte com amarena (R$ 93,30 o quilo). Também serve lanches e pratos rápidos no almoço. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (dom., até 23h; 2ª, a partir das 6h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de aportar em terras brasileiras e montar a casa. Prove a empanada clássica de carne com uva passa (R$ 7,80) ou boas criações como a de abóbora com carne-seca (R$ 9,60). Ainda há os típicos sanduíches no pão de miga, como o misto quente (R$ 12). Al. Indígenas, 83, Planalto Paulista, 5051-0591. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 17h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Frevo

A filial tem o mesmo cardápio, com sanduíches e pratos rápidos. Além dos beirutes, como o italiano, feito com muçarela, linguiça calabresa, azeitonas e tempero da casa (R$ 48,40 e R$ 27, o míni), e dos sanduíches na baguete, caso do de filé mignon com salada, bacon e queijo (R$ 39,30), a casa serve estrogonofe (R$ 70) e filé ao molho mostarda (R$ 70). R. Augusta, 1.563, Consolação, 3284-7622. 11h30/0h40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, serve bons drinques e sanduíches. Na 3ª (26), o bartender Spencer Amereno Jr. assume o balcão da casa e prepara quatro drinques exclusivos, elaborados com o gim Plymouth, por R$ 25, cada. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Sorvetes

Bacio di Latte

Na vitrine, ficam expostos mais de 20 sabores dos cremosos sorvetes produzidos com leite integral, açúcar orgânico e sem conservantes. Entre as novidades, estão malte crocante, limonada com gengibre e chá Matte Leão. No copo pequeno (R$ 12), médio (R$ 14) ou grande (R$ 17), pode-se escolher até três sabores. R. Oscar Freire, 136, Cerqueira César, 3062-0819. 10h/0h (sáb., 10h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.