Novo Júlia Cafés & Quitutes serve bolos fresquinhos e um imperdível pão de queijo

Em uma área residencial de Perdizes, o recém-aberto Júlia Cafés & Quitutes é um alento ao público da região. Sobre o balcão, bolos fresquinhos, cookies e pães de queijo dourados dividem a atenção com os doces na vitrine.

Quem cuida da produção é a chef confeiteira Rosana Porto, prima e sócia do jornalista Fábio Galib, responsável pelo atendimento – ambos netos da homenageada dona Júlia.

O lugar é um charme, com salão moderno e uma convidativa área externa, nos fundos, com cadeiras de praia e rede.

Para acompanhar o encorpado café com leite (R$ 8,50), peça uma fatia de bolo do dia (R$ 7), como o fofinho de laranja, com calda morna de brigadeiro, caramelo ou Ninho. O pão de queijo de casquinha crocante (R$ 6) também é imperdível, feito com queijos provolone, parmesão e meia cura.

Receita de família, a torta de frango (R$ 23,50) é a pedida para o almoço, na companhia de salada (R$ 6,50). Na geladeira, há tortinhas de frutas (R$ 12), como morango e uva, bolos no pote (R$ 12) e também embrulhadinhos, como o delicioso de coco com abacaxi (R$ 7,50).

Tudo feito na cozinha do piso superior, assim como o bom pão de leite à venda também para viagem (R$ 24).

ONDE: R. Monte Alegre, 1.200, Perdizes, 3672-4152.

QUANDO: 10h/20h (fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Knit Café

A loja Novelaria é encantadora e o café torna o lugar ainda mais agradável. Tudo ali lembra uma casa de avó: da louça bonita ao cardápio. Peça o cappuccino ou chocolate quente (R$ 9, cada). A quiche de alho-poró ou camarão (R$ 26 ou R$ 38, com salada), o tostex (R$ 14) e a fatia de bolo do dia (R$ 7) também são boas pedidas para acompanhar o chá da Talchá (R$ 13). R. Mourato Coelho, 678, Pinheiros, 3729-7188. 9h30/17h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Cau Chocolates

Na casa, o chocolate belga resulta em bombons finos, como os de caramelo de baunilha e ganache de maracujá (R$ 7, cada). A barra de chocolate ao leite com recheio de pão de mel custa R$ 38. Também faz geleias de framboesa e tangerina (R$ 7, cada). Já o bom chocolate quente sai por R$ 19, preparado com leite, rum e chocolate ao leite. A loja também está abastecida com doces para o Natal. R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Lilóri Pães e Doces

A padaria aposta em pães, bolos e outros quitutes sem glúten, lactose, conservantes ou açúcar refinado. Há versões como brownie com ganache de chocolate (R$ 17,50), coxinha de frango orgânico (R$ 10) e iogurte de coco com granola e mel (R$ 21). Lá, o ‘Mineirinho’, versão de pão de queijo, é feito com mandioquinha, polvilhos doce e azedo, sal e azeite (R$ 6, cada). R. Peixoto Gomide, 1.486, Jd. Paulista, 3068-8061. 9h/18h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, nos anos 1950, mas ganhou fama no Itaim Bibi, com pratos árabes e uma seleção de esfihas abertas e fechadas. Peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon é uma ousadia aos padrões árabes: carne e um molho quase de estrogonofe (R$ 7,80). De sobremesa, prove a de Nutella (R$ 9,50). R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 12h/22h40 (6ª e sáb., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Família Burguer

O menu traz opções que agradam a criançada: o tempero é suave e a carne tem menos gordura. O ‘Windsurfe’ (R$ 35,20) é um hambúrguer no pão sírio, com tomate e queijo, acompanhado de fritas. Outra dica é o ‘Golf Burguer’ (R$ 35,20), com muçarela de búfala, rúcula e tomate. R. Monte Alegre, 681, Perdizes, 3672-8989. 11h/0h (sáb., 11h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Menca Burger

Tanto os hambúrgueres quanto os molhos são feitos na casa. O ‘Arizona Burger’ (R$ 22,80, simples; R$ 28,80, o duplo) leva hambúrguer, muçarela ou cheddar, alface, tomate e maionese artesanal. Já o ‘Menca Burger’ (R$ 29,80/R$ 34,80) vem com um ou dois discos de carne, cheddar, alface, tomate, picles e cebola roxa, no pão de brioche. Para beber, o ‘Milk Menca de Amarula’ (R$ 20,80) é dos mais pedidos. R. do Acre, 73, Mooca, 4329-0096. 17h/23h (6ª, 12h/15h e 17h/23h30; sáb., 12h/ 23h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sorveteria do Centro

Na pequena casa os sorvetes tipo soft, sem conservantes, ganham diferentes sabores como leite, chocolate 70%, morango e limão (R$ 9), e também entram na composição de sobremesas montadas nas ótimas casquinhas. Uma delas, a ‘Floresta Negra’ (R$ 19) vem com sorvete de leite, chantilly, cereja fresca, caldas de chocolate e de cereja, raspas de chocolate e trevo. R. Epitácio Pessoa, 94, República, 3129-8735. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Stuppendo

A gelateria de Eduardo Guedes segue a receita italiana de sorvete. São mais de 30 sabores em exposição feitos com frutas frescas e ingredientes orgânicos (R$ 15/R$ 18, com três sabores), como o bem-casado, que é campeão de pedidos. Também já estão nas cubas três sabores natalinos: panetone, chocotone e rabanada. R. Canário, 1.321, Indianópolis, 5093-2967. 12h30/21h (6ª e sáb., 12h30/22h; 2ª, 12h30/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.