Novo filme da saga ‘Halloween’ estreia esta semana; confira a programação completa

Amigos Alienígenas

(Louis and the Aliens, Alemanha-Luxemburgo-Dinamarca/2018, 85 min.) – Infantil. Dir. Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. Com Chloë Lee Constantin. A vida de Louis muda quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade e, por isso, ele decide protegê-los. Livre.

A Cabeça de Gumercindo Saraiva

(Brasil/2018, 94 min.) – Drama. Dir. Tabajara Ruas. Com Murilo Rosa, Leonardo Machado. Francisco, filho do revolucionário Gumercindo, parte em busca da cabeça do pai, cortada pelo major Ramiro de Oliveira no fim do século 19, durante a Revolução Federalista no Sul do País. 12 anos.

Fúria em Alto Mar

(Fúria em Alto Mar, EUA/2018, 122 min.) – Ação. Dir. Donovan Marsh. Com Gerard Butler, Gary Oldman. Em meio a uma missão de resgate nas profundezas do oceano Ártico, o capitão Joe Glass descobre que um golpe com o poder de ameaçar a ordem mundial está prestes a acontecer. 14 anos.

Halloween

(EUA/2018, 109 min.) – Terror. Dir. David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer. Quatro décadas após ter escapado do ataque de Michael Myers, Laurie Strode terá de confrontar o assassino mascarado pela última vez. 16 anos.

Meu Anjo

(Gueule d'ange, França/2018, 108 min.) – Drama. Dir. Vanessa Filho. Com Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix. Marlène tem uma filha de 8 anos a quem não dispensa muita atenção, já que está mais interessada em bebedeiras, festas e homens. Certa noite, ela decide ir a uma celebração numa boate acompanhada da menina, mas a manda sozinha para casa, ficando com um novo pretendente no local. Os dias passam e Marlène não se reencontra com a menina. 12 anos.

Podres de Ricos

(Crazy Rich Asians, EUA/2018, 121 min.) – Comédia romântica. Dir. Jon M. Chu. Com Constance Wu, Henry Golding. Rachel Chu é professora e namora com Nick Young há algum tempo. Ao convidá-la para ir ao casamento do melhor amigo, ele esquece de avisar que, como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local. 12 anos.

Tamara

(Tamara, Uruguai/2018, 115 min) – Drama. Dir. Elia Schneider. Com Luis Fernández, Prakriti Maduro. Teo vive com a imagem masculina de um advogado bem-sucedido, casado e com dois filhos. Há anos, carrega o desejo de assumir a sua identidade feminina e realizar a transição de gênero. 16 anos.