Novo filme da saga ‘Animais Fantásticos’ retoma universo mágico de J.K. Rowling

+ Após o sucesso mundial de ‘Harry Potter’, franquia encerrada em 2011, o universo mágico criado pela autora britânica J.K. Rowling continua ganhando fôlego com uma nova sequência de longas-metragens. Inspirado no livro ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald já é o segundo desta geração, um ‘spin-off’ com elementos conhecidos pelos fãs antigos da saga.

David Yates, que comandou os quatro últimos títulos de Harry Potter e o primeiro desta série, continua responsável pela direção. O protagonista é Newt Scamander (Eddie Redmayne), bruxo especialista em criaturas mágicas que, no filme anterior, ajudou a prender o vilão Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

A história continua em 1927, quando o bruxo das trevas escapa da prisão e planeja reunir seguidores para dividir o mundo entre seres não mágicos e magos de sangue puro – ironicamente, uma distinção preconceituosa semelhante a algumas das intolerâncias vividas fora das telas.

A versão jovem de Alvo Dumbledore, interpretado por Jude Law com o mesmo ar sábio do futuro diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, é uma das participações mais esperadas – e não decepciona. Novas aparições devem atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs para os próximos capítulos, já que, no total, cinco filmes estão previstos para a série. Talvez por isso, o enredo levanta muitas dúvidas e dá poucas respostas – um mistério que, não por acaso, acaba enfeitiçando cada vez mais.

Confira o trailer:

