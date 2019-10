Novo espetáculo de Deborah Colker é destaque na programação de dança da cidade

Rota

Convidada para encerrar a 16ª Temporada de Dança do Teatro Alfa, a companhia de dança Deborah Colker apresenta a remontagem do espetáculo Rota, de 1997. Organizado em dois atos, ele traz movimentos inspirados em partituras musicais, no primeiro, e, no segundo, na gravidade e na roda. A criação é de Deborah Colker e a direção de João Elias. 75 min. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Estreia 4ª (230. 20h30. (sáb., 20h; dom., 18h).

R$ 75/R$ 190. Até 29/10.

Dança à Deriva 2019

Artistas de países como Argentina, Brasil, México, Chile, Bolívia e Uruguai apresentam seu trabalho autoral na Dança à Deriva 2019 – 6ª Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea. Na abertura, 2ª (21), 19h, Silêncio (foto), uma coprodução Argentina-Colômbia, com concepção e interpretação de Jhonny Caicedo. 20 min. Livre. Galeria Formosa. Viaduto do Chá, s/n, Centro, 3214-3249. Estreia 2ª (21). Grátis (retirar ingresso 1 h antes). Programação em www.facebook.com/dancaaderiva.

Confira outras opções na programação:

Fúria

A Lia Rodrigues Companhia de Danças apresenta espetáculo que explora um mundo de dor, beleza, violência, opressão e liberdade, em performance ao som da música tradicional dos povos indígenas Kanak. 70 min. 16 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 27/10.

Orquestra

Assinado por Anselmo Zolla, o espetáculo da Studio3 Cia. de Dança celebra a obra de Villa-Lobos. O espetáculo tem direção teatral de José Possi Neto e figurino de Fause Haten. O diretor musical é Felipe Venancio. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 5ª (17) e 6ª (18), 20h. R$40