Novo espetáculo da Turma da Mônica estreia em São Paulo; confira outras dicas para as crianças

+ Para comemorar o centenário da escritora russa radicada no Brasil Tatiana Belinky (1919-2013), entra em cartaz o espetáculo infantojuvenil Tatianices.

Com dramaturgia de Marcello Airoldi e direção de André Capuano, a montagem é uma espécie de ‘peça-festa’, com música ao vivo, que promove um encontro entre a Tatiana ainda criança, quando chegou ao Brasil, e a Tatiana adulta, prestes a publicar seu primeiro livro.

Tudo isso é possível graças ao personagem Atemporal, que é capaz de ultrapassar as barreiras do tempo e terá como missão conectar a garotinha foragida da guerra, na primeira metade do século 20, à célebre escritora de mais de 250 livros. 4 anos. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb., 15h; dom., 16h. R$ 20. Até 13/10.

+ Com trilha cantada ao vivo, audiodescrição e libras, o espetáculo Floresta dos Mistérios narra as aventuras de Guta, Rafa e Duda quando decidem entrar na floresta e encontram os seres da mitologia brasileira Saci Pererê, Sereia Iara e Boitatá. Utilizando bonecos, a peça traz uma história de superação e fala sobre a importância de preservar a natureza. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 20/10.

+ Em Era uma Vez… Uma História de Príncipes e Princesas, o príncipe Cebolinha e a princesa Mônica têm a rotina transformada pela chegada de uma bruxa má. Para que a vida de todos volte à tranquilidade, os heróis terão de contar com a ajuda de seus amiguinhos: Cascão Gancho, Chico Pé de Feijão e Magali com seu chapeuzinho vermelho. Livre. Teatro Porto Seguro. Al Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3223-2090. Sáb. e dom., 15h. R$ 70/R$ 120. Até 27/10.

AÇÃO

Escape Hotel

Com nova unidade em Moema, o espaço de jogos de fuga simula um hotel, com salas que comportam de dois a oito jogadores. O público deve resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘Escola da Magia’ e ‘O Mistério da Mansão’. Na sala ‘O Matadouro’, com capacidade para dois a seis jogadores, vítimas de um psicopata estão presas em um calabouço e precisam decifrar enigmas criados pelo criminoso. Av. Miruna, 770, Moema, 5052-6523. 10h/0h (fecha 2ª). R$ 79 (por pessoa).

CIRCO

Circo di SóLadies

Feito só por mulheres, o grupo apresenta uma mostra de repertório no Sesc Parque Dom Pedro II. Neste domingo (8), as integrantes encenam ‘Choque-Rosa ou Com que Armas Lutamos?’, criado a partir da história de mulheres brasileiras. As apresentações misturam cenas de circo com músicas e poesia para falar sobre igualdade de gênero de forma lúdica. 50 min. Livre. Sesc Pq. Dom Pedro II. Tenda Múltiplo Uso. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (8), 15h. Grátis.

MÚSICA

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, uma trupe de palhaços conta diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições que exploram memórias afetivas comuns na infância. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (7). Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/9.

TEATRO

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo de Eduardo Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de sáb. (7). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 5/10.

Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente

Com texto de Christine Röhrig, o espetáculo é inspirado no conto do escritor alemão Bertolt Brecht, ‘Se os Tubarões Fossem Homens’. Na história, um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar para dentro de sua boca. 50 min. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. Dom., 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/9.

A Borboleta Sem Asas

Com direção de Paula Flaibann e Bebel Ribeiro, a montagem conta a história de Babi, uma borboleta que nasceu sem asas. Após ser desprezada pelas outras borboletas, ela faz amizade com insetos terrestres, que a ajudam em sua trajetória. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (247 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, Tatuapé. Estreia sáb. (7). Sáb. e dom., 18h. R$ 40. Até 22/9.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical

Em cena, a história de Nino, o menino feiticeiro com 300 anos de idade, e o mágico castelo onde vive é contada com efeitos especiais e orquestra ao vivo, sob direção de Léo Rommano. Uma curiosidade: o ator Duda Mamberti integra o elenco dando vida a Dr. Vitor, personagem originalmente vivido por seu pai, Sérgio Mamberti. 110 min. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 36, 3448-5061. 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 22/9.

Chão de Pequenos

Da Companhia Negra de Teatro, o espetáculo infantojuvenil aborda temas como intolerância e preconceito a partir de dois jovens, Lucas Silva e Pedro Henrique, abandonados por suas famílias. 55 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (12). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 12/10.

O Flautista de Hamelin

Do Grupo Furunfunfun, a montagem conta com músicas executadas ao vivo e cenário inspirado na Idade Média. No enredo, uma invasão de ratos assombra a cidade de Hamelin, até um personagem misterioso prometer salvar o local da praga. 60 min. 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (7). Sáb., 16h. R$ 40. Até 27/10.

ESPECIAL

PinaFamília

Durante o evento, os visitantes têm acesso à ilha de atividades com propostas lúdicas, nos dois primeiros andares. Já o espetáculo ‘PinaCanção’, no qual personagens desvendam o mundo da pintura, tem início às 15h no pátio da Pina Luz – os ingressos começam a ser distribuídos às 14h30. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Dom. (8), 11h/15h40. Grátis.

PASSEIOS

II Festival Candeia

Shows e oficinas compõem o evento em espaços como o Centro de Culturas Negras do Jabaquara. Neste sábado (7), das 14h às 22h, o local recebe apresentações de grupos de samba como Garoa do Recôncavo e a roda de samba Samba da Laje. A programação do festival continua nos dias 14 e 21/9. R. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara, 5011-2421. Sáb. (7), 14h/22h. Grátis.

Museu do Ipiranga em Festa

Fechado para reforma desde 2013, o Museu Paulista da USP recebe a 3ª edição do evento, que celebra o feriado da Independência do Brasil. O Parque da Independência, ao longo de pontos como a Casa do Grito, a Praça Cívica e o riacho do Ipiranga, contará com apresentações musicais e passeios guiados. A ‘Lavagem com Flores e Perfumes’, às 13h, é conduzida por Nega Duda, que reúne sambadeiras e percussionistas entoando cantigas e derramando perfume e flores nas escadarias da Praça Cívica. Para as crianças, o espetáculo ‘Histórias do Brasil’ aborda os principais acontecimentos históricos do País, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até os dias atuais – às 14h30, nos jardins do museu. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Sáb. (7), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MuseudoIpirangaemFesta19