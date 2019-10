Novo espetáculo da série Aprendiz de Maestro incentiva o gosto pela música clássica entre as crianças

+ O espetáculo infantil Mequetrefe Sorrateiro fala sobre a fase de transição da infância para a adolescência – e como um menino vai enfrentar a tristeza causada pela separação de seus pais. No enredo, o personagem passa a enxergar tudo em preto e branco, não consegue mais ouvir música, nem ver as palavras escritas. O relacionamento com seu pai, que é músico, fica abalado, pois o garoto deixa de ouvir os sons da flauta, criando uma enorme distância entre os dois. Por meio da música, da poesia e de animações, a história é contada a partir de seus aprendizados, tristezas e alegrias, abordando temas como o convívio com as diferenças e a autoconfiança. O texto e a direção é de Marcello Airoldi. Livre. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 3/11.

+ Com muita dança e música, além de números cênicos com bonecos e máscaras, a Trupe Trupé convida para o show de seu primeiro disco – resultado de uma intensa pesquisa sobre os ritmos e as brincadeiras das culturas tradicionais brasileiras. Assim, o público pode conhecer mais sobre o País por meio de sons como maracatu, xote, frevo, jongo, coco e cavalo marinho. Livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (5), 17h. Grátis.

+ A Menina e a Árvore é encenada em uma pequena plataforma de madeira, onde os atores dão vida a personagens, animais, objetos e elementos da natureza. Com efeitos especiais, o espetáculo faz uso do teatro físico, da palhaçaria e da sonoplastia vocal para contar a história de uma menina corajosa que se aventura numa floresta misteriosa. A partir de 4 anos. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª e sáb., 16h; dom., 11h e 16h. Grátis. Até 13/10.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





+ Da série Aprendiz de Maestro, Sinfonia das Bruxas é inspirado no conto ‘A Bela Adormecida’, de Charles Perrault. Regido por João Maurício Galindo, o espetáculo de música clássica acompanha Carabose, a rainha das bruxas, que acabou de ter bebê. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 2344-1051. Sáb. (5), 11h. R$ 30/R$ 95.

CINEMA

Cine Meninada

O projeto apresenta sucessos do cinema infantojuvenil em sessões gratuitas. Neste sábado (5), o filme é ‘Paranorman’, de Chris Butler e Sam Fell, sobre um garoto capaz de conversar com os mortos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (5), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Baby Shark

O show ao vivo acompanha a aventura de Hogi e Pinkfong, que se unem para procurar o pequeno tubarão Baby Shark, desaparecido. Canções populares do canal no YouTube fazem parte do repertório, como ‘Five Little Monkeys’ e ‘Jungle Boogie’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (5), 15h. R$ 59/R$ 119.

Curumins no Mundo

Parte do projeto Crianças no Municipal, o espetáculo tem como mestre de cerimônias a Palhaça Rubra, que conduz uma versão da peça ‘As Aventuras do Boi Beleza’ com a Orquestra Mundana Refugi e o coletivo Morabeza Nação. 70 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

TEATRO

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Eduardo Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (5), 11h. R$ 5/R$ 17.

Dom Quixote

Dirigido por Rodrigo Audi, o espetáculo é uma livre adaptação do clássico de Miguel de Cervantes. Nesta versão, o enredo tem um hospício como cenário, onde Dom Quixote descobre um mundo imaginário enquanto encara a solidão. 60 min. 6 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (5). Sáb. e dom., 16h. Sessão extra: 5ª (10), 10h e 14h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Existo!

Montagem da Cia. La Leche, a história acompanha um garoto que vive numa torre e questiona a ideia de ser menino ou menina na sociedade. 45 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (6), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Uma Faxina Mágica

O espetáculo conta a história de um faxineiro desastrado contratado para limpar o escritório de um mágico. Curioso, ele encontra objetos intrigantes e pode ver de perto como eles funcionam. 40 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (5), 16h; dom. (6), 16h. Grátis.

MiriM – Mostra Nacional de Teatro para Crianças Grandes e Pequenas

Espetáculos, oficinas e debate compõem a programação, que ocorre na área externa do CCBB. A partir desta 6ª (4), a montagem em cartaz será ‘Pedro Malasartes e o Couro Misterioso’, do Grupo Teatro Faces, com apresentações aos sábados e domingos, às 15h30, até 20/10. No enredo, um rei decide doar sua fortuna para quem descobrir o material do couro que ele carrega nas mãos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. e dom., 15h30. Grátis. Até 15/12.

Peter Pan, o Musical

A adaptação musical, dirigida pelo italiano Billy Bond, traz elementos da cultura pop à clássica aventura de Peter, Wendy e Sininho pela Terra do Nunca. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4141. A partir de sáb. (5). Sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 60/R$ 160. Até 3/11.