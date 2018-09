Novo drama francês ‘Marvin’ tem Isabelle Huppert no elenco

Em um pequeno vilarejo na França, onde violência e intolerância são quase ‘tradições’, Marvin Bijou (Finnegan Oldfield) é alvo constante de bullying. Negligenciado pelos pais, o jovem encontra o apoio da diretora da escola, que o apresenta às aulas de teatro – alternativa para escapar do sufocante estilo de vida local.

Dirigido por Anne Fontaine, Marvin foi destaque no Festival Varilux de Cinema Francês deste ano e recebeu o troféu Queer Lion, prêmio dedicado ao melhor filme de temática gay no Festival de Veneza 2017.

Livremente inspirado na obra autobiográfica de Édouard Louis, ‘O Fim de Eddy’, o drama retrata a homofobia sofrida pelo protagonista na infância, sua paixão pelas artes cênicas e a dificuldade da família em encarar dilemas que não lhe são comuns.

Pela ordem da narrativa, seu processo de autodescoberta surge gradualmente: cenas de Marvin ainda criança são intercaladas com passagens de sua fase adulta. Na transição entre os dois períodos, a transformação do personagem deixa de ser uma surpresa guardada para o final e a evolução dos pais perante o filho se manifesta sem todo o drama reservado a histórias do gênero.

Em Paris, Marvin troca de nome, tenta conquistar a carreira de ator e uma nova realidade. Agora Martin Clement, ele se envolve com um homem mais velho, que o apresenta a Isabelle Huppert (interpretando ela mesma), outra aliada importante – e dona de alguns dos momentos mais simpáticos do filme. Humberto Abdo