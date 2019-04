Novo drama ‘Duas Rainhas’ tem Saoirse Ronan e Margot Robbie no elenco

+Uma saga histórica permeada de intrigas conduz o enredo de Duas Rainhas, drama de época dirigido por Josie Rourke.

Saoirse Ronan interpreta Mary Stuart, rainha durante um curto período do século 16. Viúva aos 18 anos, Mary retorna à sua terra natal para reivindicar o direito ao trono britânico como única descendente legítima do rei da Escócia, James V.

Católica, Mary ameaça o controle protestante sobre Escócia e Inglaterra, países então comandados pela rainha Elizabeth I (Margot Robbie). Em uma tentativa de enfraquecer a ameaça da prima à sua soberania, Elizabeth recomenda que Mary se case com Robert Dudley (Joe Alwyn), inglês pelo qual ela própria é apaixonada.

Após descobrir que Elizabeth contraiu varíola, Mary aceita a oferta com a condição de ser nomeada sua herdeira – o primeiro de muitos artifícios empregados pela escocesa.

A estratégia não chega a ser concretizada, mas inicia uma crise entre os reinos e incita ainda mais desentendimentos. As duas, entretanto, só se comunicam por meio de empregados e conselheiros – exceto em uma cena, que é das mais marcantes, quando finalmente conversam pessoalmente.

Entre tantas reviravoltas, Mary cede à pressão do casamento, mas escolhe Lorde Darnley (Jack Lowden) como seu marido, apesar de reconhecer o risco que corre ao ‘dividir’ seu poder com o homem. Rodeada de traições, ela busca fazer um acordo final com a prima, mas a história toma rumos cada vez mais complexos. Humberto Abdo