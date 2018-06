Novo bar Scar tem trilha sonora de punk rock em imóvel antigo da Barra Funda

No novo Scar, aberto há dois meses, música e skate inspiraram o proprietário Guilherme Reis Scarano, que decora as paredes com pranchas de skate e anima os clientes com trilha sonora de punk rock. “E um pouco de rap das antigas”, acrescenta. O local aposta no estilo dos ‘dive bars’ americanos, uma versão de boteco pé-sujo com clientela fiel e aspecto surrado de comércios antigos.

A definição não é levada à risca, mas obedece algumas (in)formalidades, como os banheiros com a placa ‘tanto faz’ e os pedidos feitos direto no caixa. A iluminação fica por conta dos vídeos de skate projetados na parede e das lâmpadas em um trilho – outra referência ao esporte – instalado no teto.

No balcão ou nas poltronas, os frequentadores se acomodam com uma long neck (R$ 8, Budweiser) ou um dos drinques da casa – o ‘The Other Tony’ (R$ 30) é feito com bourbon, suco de limão-siciliano, xarope de açúcar e cerveja IPA. Para matar a fome, o bar serve porções e sanduíches. Prove o de muçarela italiana, maionese da casa, rúcula e cebola roxa no pão artesanal (R$ 28). Alguns dos ingredientes são produzidos lá mesmo, caso da muçarela e do pão.

Bandeiras de bandas como Descendents e NOFX reforçam a paixão de Scarano pelo gênero predominante no bar. Para reunir mais fãs, ele planeja organizar eventos como a ‘Comemoração XIX Anos de ZonaPunk’, que ocorre neste sábado (28), às 18h, em uma noite de som tocado apenas com vinil. Humberto Abdo



ONDE: R. Margarida, 30, Barra Funda.

QUANDO: 18h/0h (sáb., 15h/0h; fecha dom., 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: D, E, M e V.