Novo bar no Itaim Bibi reúne mais de 20 rótulos de gim e balada no segundo andar

Da rua, as luzes em vermelho néon são o detalhe mais marcante da fachada. Ao entrar, o piso de cimento queimado, a iluminação quente e o teto de madeira produzem um efeito caloroso e sofisticado. Mas fica claro que todo aquele brilho visto da calçada não vinha do salão principal. Ao subir as escadas, o 2º andar revela a pequena e charmosa pista de dança da nova Ginteria, inaugurada em sistema de soft opening há menos de um mês.

Seguindo a proposta de bares que também ‘atacam’ de balada na região do Itaim Bibi, a casa projetada pelo grupo Five Capital planeja receber DJs de ritmos como eletrônica e hip-hop, de 4ª a sábado. No térreo, o bar de coquetelaria e o restaurante com menu de petiscos, pratos e sobremesas são o esquenta perfeito para os grupos de amigos acomodados nas poucas mesas – não deixe de fazer reserva por telefone.

As entradas incluem porções como a de coxinha de frango com Catupiry (R$ 34,90, 8 unid.), a ‘Maria Meire’ (R$ 34,90, 8 unid.), bolinho recheado de carne-seca e ricota, e a ‘Tetra’ (R$ 34,90, 8 unid.), bolinho de provolone, queijo meia cura e paio.

Todos os drinques com gim – atualmente a casa trabalha com mais de 20 rótulos do destilado – custam R$ 36, incluindo combinações como a do ‘Martinez’, feito com gim, vermute tinto, licor Maraschino e Angostura de laranja. Outra opção é o ‘Fitzgerald’, preparado com gim, suco de limão, açúcar e bitter aromático. Coquetéis clássicos, como o ‘Old Fashioned’ (R$ 29), completam a lista. Humberto Abdo

ONDE: R. Amauri, 284, Itaim Bibi, 3078-3970.

QUANDO: 4ª a dom., 12h/últ. cliente (3ª, 12h/23h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

