Novo bar na Vila Madalena serve 15 rótulos de vinho em sistema de rodízio

+ Com preço fixo e comida à vontade, os rodízios já deixaram de ser exclusividade das churrascarias e têm ganhado versões cada vez mais inesperadas. Inaugurado este mês, o Boccanera Bar é um desses casos – o local escolheu o sistema, cobrado por pessoa, para servir taças de vinho.

Por R$ 79,90, de terça a quinta-feira, ou R$ 89,90, às sextas-feiras e aos sábados, o rodízio funciona das 18h30 à meia-noite e inclui uma lista de 15 rótulos, com espumante, branco, tinto e rosé. Entre as opções, tem o branco argentino Callia Alta Pinot Grigio, o tinto português Portas do Sol e o nacional branco Aurora Colheita Tardia, ideal para acompanhar sobremesas. Fora do rodízio, cada taça custa R$ 25.

Sócio do Bardega, outro bar de vinhos da cidade, Rafael Ilan é o responsável pela seleção dos rótulos e pela proposta da casa. Com cadeiras coloridas, um pequeno balcão e lambe-lambes na parede (foto), o espaço reflete a intenção do dono: beber vinhos sem toda a formalidade de uma degustação. Para Ilan, a escolha da região da Vila Madalena também reforça essa atmosfera despretensiosa.

Para o menu, Ilan apostou em entradas, risotos e massas. Peça a degustação de bruschettas (R$ 36, 8 unid.), que inclui quatro sabores: tomate com parmesão e manjericão; queijo brie com mel e nozes; gorgonzola com figo; e também queijo de cabra com ervas e uvas. Assim como os vinhos, uma boa opção para quem gosta de variedade. Humberto Abdo

ONDE: R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171.

QUANDO: 18h/1h (fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.