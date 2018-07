Novo bar na Mooca serve doses de cachaças nacionais e petiscos nordestinos

Na nova Cachaçaria Ouro Verde, bom atendimento e paixões nacionais acompanham cada dose de cachaça, servida nas mesas enfileiradas pela calçada. Com marcas vindas de várias partes do País, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará, são cerca de 90 rótulos, que ficam espalhados pela parede do bar e chamam a atenção até de quem está do outro lado da rua.

Aberta desde março, a casa ocupa uma movimentada esquina da Mooca, próxima à área mais boêmia do bairro. Ex-funcionários do Bar do Giba, os sócios cearenses buscaram inspiração na culinária nordestina e em alguns clássicos de boteco. O cardápio inclui petiscos como o ‘Bolinho Leblon’ (R$ 6, cada), feito com feijão preto, couve, linguiça defumada e bacon, e a ‘Calabresa Artesanal na Cachaça’ (R$ 27,90/R$ 47,90), servida com vinagrete e farofa. Uma boa pedida é a coxinha de carne-seca com catupiry (R$ 6,80, cada), bem macia e recheada.

Nem todas as cachaças estão listadas no menu. Por isso, são bem-vindas as sugestões dos garçons – como a Nova Aliança (R$ 11,90, a dose), envelhecida em barril de bálsamo, e a Sedro Líbano (R$ 16,90, a dose), indicação de Léo Gomes, um dos proprietários.

Caipirinhas feitas com cachaça ou vodca (R$ 22,90/R$ 29,90) e quatro torneiras de chope, com marcas e preços que variam periodicamente, completam as opções. Humberto Abdo

ONDE: R. do Oratório, 1.750, Mooca, 2084-0508.

QUANDO: 17h30/1h (sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/23h; fecha 3ª).

QUANTO: Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

