Novo bar no Itaim Bibi tem carta de drinques assinada por Jean Ponce e música ao vivo

Em uma das ruas movimentadas do Itaim Bibi, o novo Mahau Restaurante e Bar surge como mais uma opção para aproveitar a noite no bairro com música ao vivo e clima de balada.

A carta de drinques da casa leva a assinatura do bartender Jean Ponce e os coquetéis são inspirados na cultura maori, povo nativo da Nova Zelândia. Refrescante, o ‘Maori Sour’ (R$ 29; foto abaixo), por exemplo, é feito com uísque irlandês, calda de manjericão, notas cítricas e folhas de limoeiro. Mais adocicado, o criativo ‘Te Rauparaha Haka’ (R$ 30) – cujo nome é inspirado em um antigo líder maori – traz uma mistura de rum, mix de maracujá com cítricos, angostura e calda de pipoca, feita a partir de uma infusão de açúcar e pipoca.

O bar tem dois espaços: o salão, que recebe apresentações musicais, ainda sem dia fixo, e o deck ao ar livre, com mesas de madeira e um grande balcão central, perfeito para quem prefere observar o movimento da rua à noite enquanto experimenta um dos petiscos do cardápio, como o bolinho de polenta com queijo da Canastra (R$ 23).

Há também sanduíches servidos na tábua, como o de carne (R$ 25), montado na baguete com tiras de carne, queijo, rúcula e azeitonas pretas; e uma versão vegetariana (R$ 29), feita com lâminas de abobrinha, gorgonzola e rúcula. Outro destaque é o ceviche (R$ 35), com tiras de peixe fresco marinadas no limão, pimenta dedo-de-moça, coentro e cebola roxa. Humberto Abdo

ONDE: R. Prof. Atílio Innocenti, 160, V. Nova Conceição, 3078-3066.

QUANDO: 11h30/15h e 17h/últ. cliente (2ª, 11h30/15h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

