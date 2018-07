Novo bar em Pinheiros serve churrasco gaúcho e cervejas artesanais

Uma casa construída na década de 1930 abriga o novo BEC, bar inaugurado em junho, próximo ao Instituto Tomie Ohtake. O imóvel pertenceu à avó de um dos sócios e passou por uma reforma antes de ser aberto – mas manteve o clima de quintal comum em algumas residências antigas de Pinheiros. O portão de ferro e a jabuticabeira nos fundos, iluminada, reforçam essa atmosfera.

O significado da sigla usada para batizar a casa – ‘Breja’ e ‘Churras’ – resume a proposta do cardápio. Pratos e sanduíches preparados com diferentes cortes de carne fazem parte da lista, como o de churrasco com queijo (R$ 28), que acompanha fritas e maionese defumada picante.

Os ‘xixos’, tipo de espeto gaúcho servido com vegetais, são outra opção. A versão clássica, o ‘Xixo Tradiça’ (R$ 90, para duas pessoas), leva miolo de alcatra argentino, lombo de leitão, linguiça toscana, cebola, tomate e pimentões assados.

Para beber, as seis torneiras do bar alternam rótulos nacionais, como a Burgman Lager (R$ 14, o pint). Não deixe de provar a BEC Westcoast (R$ 26, o pint), uma IPA da casa. Versões de gim-tônica também fazem sucesso, como a ‘La Pepinera’ (R$ 27), com vodca orgânica, suco de limão-siciliano e rodelas de pepino. Peça a de laranja com cravo, licor de laranja e gim Vitória Régia (R$ 27), boa combinação, mas que ainda não havia sido incluída oficialmente no cardápio. Humberto Abdo

ONDE: R. Padre Garcia Velho, 72, Pinheiros, 99660-2161.

QUANDO: 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

