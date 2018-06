Novo bar e balada agita região boêmia da Freguesia do Ó

Aberto em fevereiro numa das regiões mais boêmias da Freguesia do Ó, o Oh Freguês reúne bar, balada e um terraço – que, em breve, deve receber rodas de samba nos fins de semana. Dos mesmos donos do bar Vila Seu Justino, na Vila Madalena, o local aposta em uma decoração vibrante, com luzes e adereços piscando acima das escadas e barris de chopes decorando a área externa.

No subsolo, onde fica a pista de dança, as festas têm DJs e apresentações de música ao vivo, com bandas de pop, samba e sertanejo. Para quem prefere fugir do agito, a casa conta com algumas mesinhas na calçada, espaço perfeito para pedir um chope Heineken (R$ 8,90) ou um dos drinques clássicos, como as variações de gim tônica (R$ 22,90/R$ 34,90) e de caipirinha (R$ 20,90/R$ 27,90) – a versão clássica leva cachaça branca São Francisco, limão taiti e açúcar mascavo.

O cardápio lista opções como o ‘Bolinho de Feijoada’ (R$ 32,90; 10 unid.) e o ‘Caldinho de Feijão com Couve Crispy’ (R$14,90). Mas, no dia da visita, o serviço da cozinha havia sido interrompido por um problema na luz elétrica – o bar afirma que já voltou a funcionar normalmente. Humberto Abdo

ONDE: Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145, Freguesia do Ó, 3034-1143.

QUANDO: 18h/5h (sáb., 14h/5h; dom., 12h/5h; fecha 2ª).

QUANTO: R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

