Novo bar da Vila Madalena serve petiscos e pratos paulistanos

+ Ao andar pela Rua Harmonia, não estranhe se uma das esquinas mais iluminadas da região tiver algo de familiar – é que o novo Cazu, gastrobar aberto em janeiro, já serviu de espaço para um restaurante e também abrigou, até o ano passado, outro bar de nome bem parecido.

Rebatizado e com nova proposta, o espaço, agora, é comandado pelo suíço Grégoire Beun e pelo chef Gabriel Benigni, que apostou na mistura de culinária paulistana com referências internacionais.

Além de pratos e lanches, o cardápio tem várias opções para compartilhar, como a porção de falafel com chutney de tomate (R$ 30) e o já clássico dadinho de tapioca com queijo (R$ 28). Peça o bolinho de carne defumada’ (R$ 35), crocante, bem temperado e também servido com chutney de tomate.

O pé-direito alto e as amplas janelas de vidro fazem parte do charme da casa, que aposta em luzes fortes também no balcão e nas prateleiras do bar. De lá, saem combinações como ‘Jackie Jack’ (R$ 24,90), coquetel preparado com uísque Jack Daniel’s, mel selvagem e suco de limão taiti, e ‘Garota da Harmonia’ (R$ 28,90), feito com vodca, maracujá, limão-siciliano, angustura e espumante.

Caipirinhas, variações de gim-tônica e cervejas como a Três Fidalgas (R$ 15, 600 ml) – Pale Ale produzida em homenagem aos bairros das vilas Beatriz, Ida e Madalena – completam a seleção. Humberto Abdo

ONDE: R. Harmonia, 321, V. Madalena, 99881-5080.

QUANDO: 12h/1h (dom., 12h/18h; 2ª a 4ª, 12h/15h30).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.