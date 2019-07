Novidades nos cardápios de restaurantes estão entre as dicas de gastronomia

LEIA TAMBÉM > Novo drinque e outras dicas de quitutes para provar em São Paulo

+ Tendo à frente o chef Pier Paolo Picchi, o restaurante Picchi serve o novo ‘Menu Tradizione’ (R$ 190), em cinco tempos, incluindo entrada e sobremesa. Entre as novidades, cannoli recheado com mortadela e pistache (foto). R. Oscar Freire, 533, Cerqueira César, 3065-5560. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/ 17h; fecha 2ª) . Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O Des Cucina tem novos pratos para este inverno, criados pelo chef Sergio França. Entre eles, o confit de pato com molho de azeitona verde e purê de mandioquinha (R$ 92; foto). R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3868-2654. 12h/15h e 19h/0h (6ª, sáb. e fer., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

+ Prato típico do país andino, o ‘Chupe Peruano’ (R$ 55; foto) fica no cardápio da Cebicheria Peruana até o fim do inverno. A sopa cremosa de camarões é servida com arroz, queijo fresco, favas verdes, ovo pochê e pão frito. R. Amauri, 328, Jd. Europa, 3073-1213. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 13h/ 17h). Cc. todos. Cd.: todos.