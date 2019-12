Novidades no cardápio do Jamile e outros bons restaurantes para o almoço de domingo

O menu do Jamile ganhou uma série de novos pratos. Entre as receitas do chef Henrique Fogaça, estão a bochecha de porco glaceada com quirela cremosa (R$ 69) e o pudim de leite com perfume de capim-limão (R$ 25; foto). R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. 12h/15h e 19h/23h30 (4ª e 5ª, até 0h; 6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h).

Confira outros restaurantes para aproveitar em São Paulo:

Novos

Mescla

Neste endereço descolado na Barra Funda, com mesas comunitárias e balcão, o chef boliviano Checho Gonzales serve comida caseira e rústica, com seu toque autoral. O cardápio é curto e a ideia é compartilhar entradas e pratos. Para começar, tem bochechas de peixe à milanesa com paçoca e salsa (R$ 26), e ‘Anticucho’, espetinho de coração de galinha e lula servido com creme de amendoim picante (R$ 27). Dos principais, o vegetariano traz macarrão tostado e gratinado com ovos (R$ 50). Outras pedidas são o peixe branco com leite de castanha, abóbora caramelizada, vinagrete de azeitonas e farofa de castanha (R$ 65); e o guisado de grão-de-bico com paio e frutos do mar (R$ 58). R. Sousa Lima, 307, Barra Funda, 3661-1149 (32 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/17h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Mocotó

Simples, simpático e com ótima cozinha de onde saem pratos nordestinos cheios de sabor. O chef Rodrigo Oliveira prepara linguiça de pernil com cebola roxa (R$ 15,90, cada), e ‘Peixadinha do São Francisco’, pintado no molho de coco com tomatinhos, acompanhado de farofa de castanha e coco queimado (R$ 59,90). Para começar, prove a ‘Mocofava’ (R$ 20,90, pequeno) e os famosos dadinhos de tapioca (R$ 16,90, 6 unid.). Peça também o creme brulée de doce de leite e amburana (R$ 18,90). Av. Nossa Senhora do Loreto, 1.100, V. Medeiros, 2951-3056 (124 lug.). 12h/23h (sáb., 11h30/23h;

dom. e fer., 11h30/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Jardineira Grill

Está entre as boas churrascarias com sistema de rodízio da cidade (R$ 158, por pessoa). Não só pela rica oferta de carnes – os garçons a todo momento passam entre as mesas exibindo 22 tipos de cortes, como picanha nobre, alcatra e fraldinha –, como pelo amplo bufê de pratos frios, sushis, saladas e frutos do mar. Av. dos Bandeirantes, 1.001, V. Olímpia, 3048-0299 (270 lug.). 12h/16h e 19h/23h30 (sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Famiglia Mancini

A trattoria de Walter Mancini, famosa por suas longas filas, funciona desde 1980. O bufê de antepastos, com grande variedade de saladas, frios e queijos, é ótimo (R$ 14, 100g). Entre os pratos, prove o filé à parmegiana (R$ 168) ou a perna de cabrito (R$ 298). As massas são fartas e cobertas por bastante molho (R$ 114/R$ 306). R. Avanhandava, 81, Consolação, 3256-4320 (150 lug.). 11h30/1h (6ª e sáb., 11h30/2h30; dom., 11h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Macca

Ocupa um imóvel amplo e com um bar dividindo os ambientes. O menu privilegia os clássicos italianos, como berinjela à parmegiana (R$ 40) e o ‘Vitello Tonnato’ (R$ 45). Na ala das massas, há pedidas como o rigatoni com ragu de linguiça, tomate e ricota (R$ 54), e o ravióli com muçarela de búfala, molho de tomate e manjericão (R$ 53). R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, 3061-9049 (102 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 19h/0h30; dom., 17h/23h; fecha 2ª). Cc.: A, D, E, M e V. Cd.: E, M e V.

Più

O ambiente agradável faz parte da acolhida na casa do chef Marcelo Laskani. Quase tudo é feito ali: massas e molhos. Entre as opções de massa, estão o pappardelle recheado de pernil de vitelo, ao sugo de porcini e duas texturas de grana padano (R$ 61), e a lasanha verde à bolonhesa (R$ 59). O almoço executivo sai por R$ 59, com entrada, prato e sobremesa, de 2ª a 6ª, exceto feriados. R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718 (54 lug.). 12h/15h e 19h/ 23h (2ª, até 22h; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Timo Cucina

Localizado no Jardim Pamplona Shopping, tem clima despojado, com mesinhas também do lado externo do salão e serviço ininterrupto. Na cozinha reina o forno a lenha, onde são assadas pizzas individuais (R$ 42/R$ 44), pães e algumas entradas. Na seção de massas, há ‘Spaguetti Amatriciana’ (R$ 51), com molho de tomate, pecorino, pimenta, cebola crisp e pancetta. Das carnes e peixes, destaca-se a carne assada com vinho tinto e nhoque de batata (R$ 69). R. Pamplona, 1.704, Jd. Paulista, 4115-9098 (80 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30/0h; dom., 12h/22h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Vecchio Torino

Um dos melhores e mais caros italianos da cidade. A delicada lasanha (R$ 94) merece atenção. Peça também a picanha cozida lentamente em molho de vinho tinto com risoto de trufas negras e mostarda di Cremona (R$ 104). R. Tavares Cabral, 119, Pinheiros, 3816-0592 (80 lug.). 12h/16h e 19h/0h (dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Bráz Elettrica

A casa é despojada – com pedido feito no caixa e retirado no balcão. As pizzas, assadas em forno elétrico, têm massa de fermentação natural criada pelo consultor Anthony Falco (ex-Roberta’s, de Nova York). Entre os sabores, estão a ótima margherita (R$ 28,90) e a ‘Shroomz’ (R$ 32), com cogumelos assados, búfala, gorgonzola, alho, cebola roxa e raspas de limão-siciliano. Até 5ª (19), serve a exclusiva ‘Rabibão’ (R$ 30), com molho de tomate, carne temperada, coalhada fresca e farofa de bacon, picles de cebola roxa e hortelã. R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3061-5132 (90 lug.). 12h/1h (6ª e sáb., 12h/4h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Olea Mozzarella Bar

Com clima toscano e uma carta com mais de 150 rótulos de vinhos, o restaurante tem uma vitrine de saladas orgânicas servidas à parte. Boa pedida para iniciar a refeição seguida por uma das pizzas como a ‘Pobre Diabla’ (R$ 81), feita com calabresa picante, muçarela de búfala e ervas finas, ou a ‘Joaquim Antunes’ (R$ 79), de provola defumada, abobrinha, Catupiry e sálvia. No almoço, de 2ª a 6 ª, monta bufê por R$ 75. R. Joaquim Antunes, 198, Pinheiros, 3062-1535 (81 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/17h a 19h/0h30; dom., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

A Pizza da Mooca

Não se deixe enganar pelo estilo moderninho da casa, com direito a drinques e cervejas especiais. O que sai do forno estalando a 400°C é uma pizza que segue à risca os preceitos napolitanos, de massa leve e saborosa fermentada por até 72 horas, e coberta com molho fresco. A ousadia do chef Fellipe Zanuto surge na combinação dos recheios, como a ‘Prosciutto’ (R$ 37/R$ 62), com muçarela, rúcula, presunto parma e burrata. O carro-chefe é a clássica margherita (R$ 30/R$ 55). De sobremesa, prove a ‘Torta de Ciocolatto’ (R$25), chocolate belga, sorvete stracciatela e pistache. R. da Mooca, 1.747, Mooca, 3571-1221 (60 lug.). 18h/23h (6ª e sáb., 18h/23h30; dom., 18h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

A Bela Sintra

Casa comandada pelo competente Carlos Bettencourt, que serve pratos como o delicioso ‘Bacalhau com Frutos da Horta’, que traz a posta assada no forno com alho-poró, batatas e chips de legumes crocantes (R$ 137/R$ 162). Outro destaque é o pato ao molho de framboesa (R$ 146). A casa servirá ceia de Natal e réveillon. R. Bela Cintra, 2.325, Jd. Paulista, 3891-0740 (72 lug.). 12h/15h30 e 19h/1h (sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h30). Cc.: todos Cd.: todos.

Variada

Chef Vivi

No restaurante, as sugestões mudam sempre. Quem comanda a casa é a chef Viviane Gonçalves, que propõe diariamente três ou quatro possibilidades de entradas e de pratos, com opções de peixe, carne vermelha, uma sugestão vegetariana e guarnições, sempre levando em conta o que estiver mais fresco. Há ainda três sobremesas (R$ 17/R$ 25). No almoço, o menu executivo custa R$ 63, de 3ª a 6ª, e R$ 98,50, nos fins de semana. R. Girassol, 833, V. Madalena, 3031-0079 (30 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 13h/16h e 20h/0h; dom. e fer., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Figo

Entre os pratos servidos no charmoso salão, está o ‘Atum Asiático’, com cogumelos, algas wakame, abacate, quinoa e molho teriyaki (R$ 72). De sobremesa, há torta de doce de leite de castanhas e flor de sal (R$ 29). R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/16h30). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.