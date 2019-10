Novidades em hamburguerias e mais uma seleção de casas, entre cafés, docerias e padarias, para aproveitar em São Paulo

LEIA TAMBÉM > Bons hambúrgueres vegetarianos para provar em lanchonetes de São Paulo

O ‘Biggie’ (R$ 33; foto à esq.), com dois hambúrgueres, bacon fatiado e moído, queijo americano, gruyère cremoso e picles, é uma das estreias no cardápio do Buzina Burgers. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3031-0946. 12h/15h e 18h30/23h (6ª, até 0h30; sáb., 13h/0h30; dom., 13h/23h).

O Come on Burger promove um menu-degustação de seus hambúrgueres (R$ 50; foto à dir.), aos sábados, até 30/11. A pedida inclui seis lanches em versão míni e, para arrematar, um ‘Big X Nutella’, com banana. R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5082-1645. 12h/23h (fecha dom.).

Até dezembro, a rede The Fifties realiza seu festival de sobremesas, com novas opções como a ‘Donuts Tower’, montada com três donuts recheados com chocolate, creme de avelã e calda de frutas vermelhas (R$ 26,50), ideal para dividir. Para os fãs de chocolate, a dica é o ‘The Cake’, um bolo úmido à base de cacau, recheado com várias camadas de ganache (R$ 12,50). Al. Jauaperi, 1.468, Moema, 2387-4868. 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h).

Confira outras dicas de Quitutes na capital paulista:

Cafés

Café do Farol

Localizado no 26º andar do Farol Santander, está sob o comando do Suplicy Cafés Especiais. A qualquer hora, dá para provar os bons cafés em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 10) a drinques, como o ‘Irish Coffee’ (R$ 25), que leva uísque irlandês, expresso e chantilly. Sobre o balcão, ficam os quitutes, a exemplo do croissant (R$ 12), do bolo de banana caramelada (R$ 12) e do sanduíche de pastrami com queijo prato na ciabatta e salada (R$ 29). No almoço, entra em cena o cardápio assinado pelo chef Victor Dimitrow, do Petí. De 3ª a 6ª, o menu executivo sai por R$ 69. Nos fins de semana, serve apenas brunch (R$ 39/R$ 65). O acesso ao café e aos espaços, porém, só é liberado com a compra de ingresso (R$ 25). R. João Brícola, 24, 26º andar, metrô São Bento, 3061-0195 (ramal 0251). 9h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 39) é uma das criações da simpática casa de ‘bolos caseiros’ aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 35), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Baronesa de Itu, 402, S. Cecília, 2339-3220. 8h30/19h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Faire La Bombe

Uma loja só de bombas, feitas de massa leve com recheios e coberturas variados. A lousa na parede mostra os sabores produzidos na casa e vendidos em três tamanhos. Prove a de damasco, amêndoa e blueberry (R$ 5, a mini, R$ 8,50, a pequena, e R$ 15, a grande). Outras boas pedidas são as versões de cappuccino, frutas vermelhas, brigadeiro e a clássica de creme de baunilha. Também prepara saladas, lanches e éclair salgado, como o de presunto cru e gruyère ou de queijo brie com geleia (R$ 18,90, cada). R. dos Pinheiros, 223, Pinheiros, 2628-7667. 9h/22h (dom. e fer., 9h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bella Klabin Empório dos Pães

Tem serviço atencioso e um bom brownie (R$ 49,90, o quilo). Apenas por encomenda faz o ‘Pão Delícia’ (R$ 39,90, o quilo), sanduichinho recheado à escolha do cliente, com opções como peito de peru e queijo branco. Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 49,90, à vontade). À noite, entra em cena o farto bufê de sopas, que inclui pães, frios, sucos, massas, frutas e sobremesas (R$ 28,90, à vontade). R. Rousseau, 34, V. Mariana, 5572-1977. 6h/ 23h (6ª e sáb., 6h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 8), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 10,40) e leve para casa o pão de nozes (R$ 48, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 60), boa alternativa para provar muitos dos doces do balcão, servido das 8h30 às 15h. R. Tuim, 653, Moema, 5093-6401. 7h30/20h (sáb., 8h30/20h; dom., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiha Imigrantes

Desde 1976, a massa fininha da esfiha aberta, de 12 cm de diâmetro, recebe 60 gramas de recheios como carne, atum, escarola, queijo ou frango (R$ 4/R$ 9,40). A casa também serve outras opções árabes, entre elas a berinjela ao molho de tomate, recheada com carne moída e arroz (R$ 30,60, porção com 2 unid.), e os charutos de repolho (R$ 35, 7 unid.). Para beber, a dose do Arak nacional custa R$ 10,95. Av. Doutor Ricardo Jafet, 3.332, Saúde, 5071-2988. 10h/0h (6ª e sáb., 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

New Dog

Os lanches da casa abastecem os baladeiros famintos, desde 1967. O cheese salada custa R$ 28,90. O cliente também pode montar seu próprio cachorro-quente. O ‘Cheese Dog’ básico, com pão, salsicha e queijo (R$ 18,90) pode vir acompanhado de bacon e creme de milho, por R$ 33,10. A porção de fritas sai por R$ 23. Para arrematar, milk-shake de chocolate (R$ 29,90, 400 ml). R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3168-7899. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ponto Chic

O tradicional bauru é montado no pão francês, com bastante rosbife, queijo, tomate e pepino em conserva (R$ 26,90). A casa também serve o ‘Rococó’, pão francês com rosbife, aliche, gorgonzola, manteiga, tomate e pepino (R$ 30,26), além de sanduíches clássicos como o de calabresa (R$ 20,89) e o ‘Americano’ (R$ 23,73), que podem vir no pão francês, de forma, preto ou de hambúrguer. Largo Padre Péricles, 139, Perdizes, 3826-0500. 7h/0h (sáb. e dom., 11h30/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 13/R$ 18, no copinho; R$ 9/R$ 17, na casquinha). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete –, acomode-se no simpático salão no fundo. Praça Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; 2ª, 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.