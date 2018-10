Novidade na Vilaboim, Toro Burger Brasil serve bons sanduíches em simpático sobrado

Na dança das panelas que, de tempos em tempos, ocorre na Praça Vilaboim, o sobrado de número 77 tem um novo inquilino: a Toro Burger Brasil.

A hamburgueria traz à capital o conceito e o cardápio da Toro Burger Lounge, em Marbella, na Espanha – fundada pelo brasileiro Dado Lima, que tem dado expediente na casa paulistana para azeitar a equipe. Também são criação de Dado os 14 hambúrgueres que figuram no menu, com ingredientes e combinações menos ortodoxos.

Montados com pães da Panetteria Attimino (brioche, ciabatta, sem glúten, preto e vermelho), os sanduíches vêm com disco de 120 ou 180 gramas de carne, podendo ser substituído por hambúrguer de frango ou vegetariano à base de lentilha. Também dá para personalizar os lanches, todos servidos com porção de boa batata frita palito.

Entre as opções, o saboroso ‘Riviera Maia’ (R$ 29) traz carne, maionese de bacon, cream cheese da casa, cebola roxa em tirinhas, bacon e cheddar derretido com espumante. Já o ‘Bonito’ (R$ 30) leva miniomelete com queijo prato, cream cheese e mandioca palha sobre a carne.

Outra pedida, o ‘Torre Eiffel’ (R$ 34) combina o burguer com brie, rúcula, tomate chapeado e geleia de pimenta, no pão ciabatta.

Nos três andares do agradável sobrado, a Toro também serve entradas, saladas e uma seleção de drinques e sobremesas, como o ‘Toro Cake’ (R$ 32), bolo de chocolate quente com sorvete e doce de leite.

ONDE: Pça. Vilaboim, 77, Consolação, 3661-1294.

QUANDO: 12h/23h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.