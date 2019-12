Novidade em Pinheiros, restaurante Filó aposta em cozinha do mediterrâneo e ambiente descontraído

LEIA TAMBÉM > Pizzaria Carlos serve receitas exclusivas na nova unidade dos Jardins

De clima jovem e descontraído, o novo Filó ocupa uma casa de esquina com janelões e varanda. É um lugar rústico, com telhas e tijolinhos aparentes, música alta, serviço informal e um amplo balcão de bar, onde são feitos drinques autorais e releituras. À frente do negócio estão os sócios e amigos Rodrigo Fatio, Tomer Gelberg, Felipe Schucman e Fernanda Campagnoli, também donos do Benê Bar.

O cardápio segue o mesmo estilo despojado, com vários pratos para compartilhar no centro da mesa, como o ‘Shakshuka’ (R$ 36), um molho de tomate pedaçudo com linguiça picante, ovos moles cozidos e cestinha de pães; e o ‘Mezze de Uva Roxa’ (R$ 28), que traz duas bruschettas cobertas com creme de queijo de cabra, uvas marinadas no balsâmico e ervas crispy.

Elaborado por Fernanda, o menu privilegia as cozinhas israelense, árabe, grega e turca. Entre os principais, varenikes de batata, com fonduta de feta, grão-de-bico crocante, sálvia e cebola caramelizada (R$ 54).

Outra opção, o saboroso ‘Orzo Mar e Terra’ (R$ 60) combina a massa em formato de arroz com molho de tomate, camarão, lula e linguiça. Já o ‘Schnitzel’ (R$ 58) traz o bife à milanesa com risoto de cenoura, queijo feta e dill.

No almoço executivo, os pratos têm dia certo e vêm sempre com salada da casa, a exemplo da moussaka vegetariana de abobrinha e berinjela (R$ 42), servida às quintas-feiras, e do quibe de abóbora com coalhada e arroz de cereais (R$ 34), toda segunda-feira. Adoce com o ‘Malabie’ com calda de damasco (R$ 22).

ONDE: R. Ferreira de Araújo, 732, Pinheiros, 3031-1966.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; 2ª e 3ª, 12h/15h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.