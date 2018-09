Nove shows para ver em São Paulo nesta semana por até R$ 30

3ª (11)

Aíla

‘Em Cada Verso um Contra-ataque’ (2016) é disco em que a cantora paraense assume posições políticas e sexuais. Triz participa do show de 3ª (11) e Lucas Santtana, produtor do álbum, é o convidado de 4ª (12). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 3ª (11) e 4ª (12), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Clube do Balanço

Com 18 anos de carreira, o grupo apresenta clássicos do samba-rock e também repertório autoral. O último disco da banda, ‘Menina da Janela’, saiu em 2014. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (11), 23h. R$ 15 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Douglas Germano

Gravado por Elza Soares, o compositor influenciado pelo samba faz o show ‘Escumalha’, com músicas inéditas e outras incluídas em seus discos. Os temas das canções tratam do cotidiano de moradores da periferia. Instituto Moreira Salles (IMS). Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (11), 20h30. R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

4ª (12)

Aíla

Bruno Capinan

Baiano radicado em Toronto, o cantor e compositor apresenta músicas do álbum ‘Divina Graça’ (2016), baseado em sons percussivos. Rafael Rocha, Saulo Duarte e João Gabriel Fernandes Pereira participam do show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (12), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Miranda Apresenta: Noites Bacaneza

O evento homenageia o legado do produtor Carlos Eduardo Miranda, que morreu em março, com a participação de artistas que trabalharam com ele. Na 4ª (12), o festival tem show da banda Boogarins. Na apresentação de 5ª (13), Jaloo (foto) convida Gaby Amarantos e MC Tha. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 4ª (12) e 5ª (13), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

5ª (13)

Ana de Hollanda

Irmã de Chico Buarque, a cantora apresenta clássicos da bossa nova e conta histórias do movimento. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hablan por La Espalda + Deb And The Mentals

A banda uruguaia de punk rock, que apresenta músicas do quinto disco da carreira, divide a noite com o grupo brasileiro, destacando composições incluídas no álbum ‘Mess’ (2017). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (13), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Em formato de trio, o artista relembra músicas representativas da carreira, como ‘Lycra Limão’, e composições incluídas em seu mais recente trabalho, ‘Modo Avião’ (2017). Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (13), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Miranda Apresenta: Noites Bacaneza

Qinho

No álbum ‘Quinho Canta Marina’ (2018), o carioca interpreta canções de Marina Lima, que participa deste show. ‘Acontecimentos’ e ‘Fullgás’, parcerias de Marina com o irmão Antonio Cícero, fazem parte do repertório. Tutu Moraes discoteca. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (13), 21h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.