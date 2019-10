Novas tortas veganas e outras dicas de quitutes para provar em São Paulo

A nova linha de tortas veganas, vegetarianas e fit da Torteria inclui opções como a vegana ‘Caprese’ (R$ 17, individual; foto), com massa à base de farinhas de grão-de-bico e de arroz, recheada com tomatinho assado, creme de tofu com ervas e manjericão.

Outros destaques do cardápio são a ‘Torta Fit Rústica Verde’ (R$ 19), montada com massa integral, abobrinha, aspargos, creme de ricota com manjericão, tomatinho e limão-siciliano; e a ‘Torta de chocolate 80%’ (R$ 16), que traz massa à base de farinha de amêndoas, aveia, açúcar de coco e óleo de coco, coberta com ganache de chocolate e praliné de macadâmia. R. dos Três Irmãos, 654, Morumbi, 2935-0886. 10h/19h (sáb., 10h/17h; 2ª, 12h/19h; fecha dom.).

Confira outras dicas de Quitutes na capital paulista:

Cafés

Veggie Café

Na cafeteria vegana, é possível saborear quitutes como a coxinha de jaca verde e a de alcachofra (R$ 8,90, unid.). Já o sanduíche ‘Cheddar Tudo de Bom’ é montado com hambúrguer de quinoa com cheddar vegetal e cebola ao molho shoyu (R$ 26,30). A parte do café ganha destaque com opções como o cappuccino (R$ 8/R$ 10,30) e o chamado ‘Paçocafé’, café gelado com paçoca, leite de girassol e chantilly (R$ 19,50). R. Dr. Zuquim, 1.720, Santana, 3360-7188. 10h30/ 18h (5ª e 6ª, 10h30/20h; sáb., 10h/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Carole Crema Doces

A chef Carole Crema comanda a loja, que tem docinhos como fondant de nozes e hóstia de ovos (R$ 4,60, cada). O bolo úmido e gelado de coco (R$ 8,60) é o carro-chefe. Mas também recheiam a vitrine brigadeiros variados, como os de baunilha com uva e o de Nescau com paçoca (R$ 4,80, cada). Outra pedida é o disco de chocolate com recheio de marshmallow (R$ 16). R. da Consolação, 3.161, Cerqueira César, 3088-7172. 10h/19h (dom., 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 6,90, cada), delicados bombons (R$ 38, 100 g) e um ótimo croissant com amêndoas (R$ 9,90). Já o mil-folhas (R$ 16,90) é doce na medida certa e montado com massa e creme sempre fresquinhos. Também prepara ótimos sorvetes e sorbets, como os de manga e de chocolate 70% cacau (R$ 16, duas bolas; R$ 85, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes; 24 versões salgadas e 4 doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 7,50) e o de camarão (R$ 8). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 7, cada. Entre os doces, faz sucesso o de chocolate (R$ 7). Para completar a visita, peça um copo de caldo de cana (R$ 7,50, 500 ml; R$ 14, 1 litro). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Table

O conceito, inspirado em casas de Londres e Berlim, é simples: o cliente escolhe o que vai no lanche, paga e come em uma grande mesa comunitária. Também é possível escolher entre sanduíches prontos, como o ‘Burger Table Classic’ (R$ 29), que vem com queijo, cebola caramelizada e rúcula; ou montar o próprio hambúrguer ao optar por acompanhamentos como queijo, bacon, ovo, cebola e salada (R$ 24/R$ 29). Não dispense a batata frita, temperada com alecrim e alho (R$ 10,50). Tudo é feito na casa: o pão tipo brioche, a maionese, o catchup, o bacon, o picles e o suculento hambúrguer de 180 gramas, preparado numa grelha de ferro sobre carvão. R. Gabriele D’Annunzio, 1.131, Campo Belo, 2478-4055. 19h/23h (6ª, 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Cadillac Burger

O ambiente remete ao México e à Califórnia, mas também à cultura ‘lowrider’, de veículos customizados. O dono, José Américo Crippa Filho, o Tatá, entusiasta do bairro da Mooca, é um dos ícones do movimento no Brasil. O sanduba em homenagem a essa paixão, o ‘Lowrider’ (R$ 29), tem carne grelhada, bacon defumado, alface, tomate, ovo, queijo gratinado e molho de sriracha. Para acompanhar, a porção de fritas custa R$ 18. Iniciativa bacana, a hamburgueria tem horta própria. R. Juventus, 296, Parque da Mooca, 2273-8074. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chip’s Burger

A casa com estilo das hamburguerias dos anos 1950 prepara sanduíches clássicos como o ‘Santana’ (R$ 31,99), com hambúrguer de picanha, cheddar, alface e tomate, acompanhado de batatas fritas; e ainda o ‘Osaka Burger’ (R$ 34,99), com cheddar inglês, cogumelos com mel e shoyu, tomate e maionese de alho negro. Para acompanhar, prove o milk-shake ‘Café com Amarula’ (R$ 29,99, 400 ml), feito com sorvete de chocolate e Nutella na borda do copo. A porção de batata frita sai por R$ 21,99. R. Dr. César, 718, Santana, 2099-2803. 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Albero dei Gelati

Fundada em 1985 na região da Lombardia e com unidade também em Nova York, a gelateria usa ingredientes, em sua maioria, orgânicos e biodinâmicos de pequenos produtores. São 18 sabores – seis deles sazonais, como o vegano de morango. Outros que valem cada pazinha são os de pistache siciliano, noz pecã, caramelo com flor de sal, manga e limão. Também há sabores peculiares, como o salgado de queijo da Canastra com mel e o de spirulina com infusão de flores (R$ 12/R$ 24). Em tempo: o copinho, feito de mandioca, é comestível e biodegradável; e a pazinha, à base de milho, vai para a composteira da própria loja. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3063-1821. 10h/23h (6ª e sáb., 10h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Desfrutti

Em clima praiano, serve sucos espessos e bem batidos. O suco de manga custa R$ 11,90, podendo acrescentar gengibre por R$ 1. Os cremes de frutas são perfeitos para os dias quentes. Prove os de pitaia e de cupuaçu (R$ 19,90/R$ 30,90). Tem também açaí tradicional (R$ 26,90, 400 ml). Para aplacar a fome, serve saladas, grelhados, wraps, crepes e sanduíches, como o de filé mignon, com muçarela e tomate (R$ 31,90). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1.219, Itaim Bibi, 3168-1441. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.