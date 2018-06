Novas sobremesas, festival e outras dicas de restaurantes em São Paulo

Sorvete de creme, calda de caramelo de uísque, creme batido e praliné de avelã crocante recheiam a ‘Taça Jack Daniel’s’ (R$ 28; foto), sobremesa que estreia no cardápio do Ritz ao lado da nova seleção de drinques. O ‘Amarena Fizz’ (R$ 30), com gim, limão-siciliano, club soda e amarena, é uma das quatro opções de receita à base de gim. Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830. 12h/15h e 19h30/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/0h).

Antes de pedir a conta, vale conferir a nova receita da rede America para adoçar a refeição: a sobremesa ‘Amazing’ (R$ 24,90; foto), que combina sorvete de doce de leite, calda de chocolate quente, macadâmias caramelizadas, chantilly, farofa crocante e pipoca de caramelo e flor de sal. Para matar a fome, o cardápio extenso traz sanduíches e pratos variados. Av. 9 de Julho, 5.363, Jd. Paulista, 5644-2222. 11h45/ 22h30 (6ª e sáb., 11h45/23h30).

A chef Heloísa Bacellar criou um menu em homenagem à Festa do Divino Espírito Santo, celebrada depois da Páscoa. De sábado (12) a 20/5, o Lá da Venda serve o ‘Afogado’ (foto), um cozido de carne, com banana assada e arroz (R$ 49, com entrada e sobremesa). R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/17h30; fecha 2ª).

Confira outras dicas para aproveitar na cidade:

El Carbón

Instalado no terraço do Jardim Pamplona Shopping, o espanhol tem salão elegante, envidraçado e com mobiliário confortável. Lá, vários pratos saem do forno a carvão comandado pelo chef e sócio Marcelo Martino. Para começar, peça os chips de batata-doce com polvo e maionese de açafrão (R$ 39) e os croquetes de linguiça (R$ 29). Para o almoço de Dia das Mães, o chef fará ‘Fideuá’ (R$ 85), massa preparada no forno com azeite e camarões, e ‘Brownie da Casa’ (R$ 25), que leva calda toffee e sorvete de caramelo com flor de sal. Bons drinques completam a experiência. R. Pamplona, 1.704, Jd. Paulista, 4171-0727 (80 lug.). 12h/15h30 e 18h30/ 23h (6ª, 12h/15h30 e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

Osteria Terra Madre

Filial da casa curitibana, a cozinha está a cargo do chef italiano Simone Brunelli. A refeição pode começar com polenta cremosa com queijo parmesão e rabada bovina (R$ 19). Entre as sugestões do chef para o almoço de Dia das Mães, no domingo (13), estão o risoto de frutos do mar (R$ 79) e o pudim de pistache com caramelo (R$ 22). No almoço, durante a semana, o cliente escolhe o prato e, pelo mesmo valor, tem direito a entrada e sobremesa. Os vinhos podem ser escolhidos na loja da Grand Cru, na mesma casa. R. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442 (76 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h30; 3ª, 19h/23h30).