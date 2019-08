Nova unidade do bar Eu Tu Eles e outras dicas de vida noturna para o fim de semana

+ Aberta há pouco mais de um mês, a terceira unidade do Eu Tu Eles reúne música ao vivo e menu bem brasileiro – aos sábados e domingos, o local serve bufê de feijoada a partir das 13h (R$ 29,90, por pessoa). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 612, Jd. Paulista, 2594-1589. 17h30/ 1h (sáb., 13h/1h; dom., 13h/0h; 3ª, 18h/0h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, M e V.

NOVOS

Regô

Cercado por vidraças, o interior do bar pode ser visto já da calçada: um pequeno espaço com balcão, pé-direito alto e paredes cinzas. Do menu, vale provar o ‘Amador’ (R$ 25), feito de duas infusões – rum com pêssego e Campari com café –, além de vermute tinto e bitter de laranja. O resultado é um sabor semelhante ao clássico negroni, mas levemente adocicado. Dos petiscos, peça o ‘Mondeghili’ (R$ 20, 5 unid.), bolinho à base de carne bovina, linguiça suína e mortadela, receita típica da culinária milanesa. R. Rêgo Freitas, 441, República. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Cervejaria Patriarca

O bar serve costelas assadas por 24 horas no bafo, com porções para duas pessoas (R$ 102) ou para cinco (R$ 136). Outro petisco é o pastel de costela especial (R$ 38, 10 unid.). O local prepara, ainda, a picanha na chapa (R$ 98, para três pessoas; R$ 142, para quatro pessoas). Para beber, há o combo de três cervejas Devassa (R$ 33) ou o balde com duas cervejas Salve Jorge (R$ 30, 600 ml). R. Mourato Coelho, 1.059, Pinheiros, 3812-4342. 17h/2h (sáb., 12h/ 2h; dom., 12h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Anexo 474

No início de 2011, foi construído um anexo ao Boteco São Bento onde funciona o bar de luz baixa com menu mais elaborado. Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90), feito com suco de tomate artesanal defumado com infusão de picanha e defumado com alecrim no copo. Outra opção é o ‘Moscow Mule’ (R$ 28,90), com vodca, infusão de gengibre, suco de limão e espuma cítrica. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3167-7774. 17h/ 0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Emiliano

No térreo do hotel, o local serve porções de 4 a 8 unidades de enroladinhos de azeitona (R$ 52), enroladinhos de pato (R$ 62), bolinhos de bacalhau (R$ 48) ou camarões crocantes (R$ 94). No bar, aproveite para experimentar uma das nove opções de gins-tônicas (R$ 38/R$ 82), ou finalize com o ‘Dry Martini’ (R$ 40). R. Oscar Freire, 384, Cerqueira César, 3069-4369. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

LEIA MAIS | 8 baladas para curtir o fim de semana em SP

JOGOS

Ludus Luderia

O acervo com mais de mil jogos de tabuleiro diverte grupos reunidos para petiscar uma porção de ‘Jenga’ (R$ 25,90/R$ 46,90), um balde de batata frita, enquanto jogam títulos como Cards Against Humanity, Dixit e Tabu. Se não souber as regras, chame um dos monitores que circulam pelas mesas explicando como cada jogo funciona. Vale fazer reserva às sextas-feiras e nos fins de semana, dias em que a casa mais fica lotada. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/3h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Quincho

Conduzida por Mari Sciotti, a cozinha vegetariana serve petiscos, porções e três opções de hambúrgueres. Comece com o clássico ‘Bolovo’ (R$ 15), preparado com massa de pupunha e um ovo caipira com gema mole. Peça também o ‘Kimchi Burguer’ (R$ 27), com um disco feito com cogumelos defumados, molho de pimenta, ovo estalado e kimchi artesanal, no pão tipo brioche. Entre os drinques, experimente o ótimo ‘Alvorada’ (R$ 30), feito com rum macerado em cítricos, Aperol, folha de hortelã, espuma de gengibre caseiro, xarope de açúcar e limão-siciliano. R. Mourato Coelho, 1.140, V. Madalena, 2597-6048. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Adega Original

A varanda é um bom local para beber o chope Brahma (R$ 7,90) da casa. Do cardápio, fazem sucesso a porção de bolinho de abóbora com camarão (R$ 29,90, 6 unid.), o pastel de fricassê de frango (R$ 33,90, 6 unid.) e a picanha argentina no réchaud (R$ 99,90). Av. Luiz Dumont Villares, 794, Jd. São Paulo, 2978-7853. 17h/últ. cliente (4ª, 17h/2h; 5ª, 17h/3h; 6ª, 17h/4h; sáb., 12h/4h; dom., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balcão

Arrumar um espaço bom em qualquer lado do balcão, em formato de ziguezague e com 25 m de comprimento, pode ser complicado nas noites mais disputadas. A casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ (R$ 36), que, como o nome sugere, é feito de pastrami, é dos bons. Tem também o ‘Balcão Vegetariano’ (R$ 33), com cogumelo na manteiga, rúcula, tomate seco, parmesão e pesto de rúcula. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerqueira César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.