Nova mostra de Vik Muniz e três exposições da Pinacoteca estão entre as inaugurações

A Pinacoteca inaugura, no dia 26 de outubro, três novas mostras que ocuparão o segundo andar do museu. São elas:

León Ferrari: Nós Não Sabíamos

A mostra exibe, pela primeira vez em sua totalidade, duas séries do artista conceitual argentino e enfatiza o aspecto político que marcou sua produção, sobretudo pela crítica contundente às instituições de arte, aos sistemas políticos e à moral vigente nas décadas de 1960 e 1970. ‘Nosotros No Sabíamos’, de 2007, traz o trabalho que Ferrari fez em cima de recortes de jornais que denunciavam o desaparecimento de presos políticos depois do golpe militar argentino, na década de 1970.

Já ‘Nunca Más’, de 2006, mostra uma compilação de capas que o artista produziu para os fascículos homônimos do jornal argentino ‘Página 12’, como a batizada de ‘Infierno’ (foto). A esses fascículos eram anexadas listas com nomes de pessoas que desapareceram durante a ditadura argentina. A mostra também traz 43 imagens e ilustrações críticas à Igreja Católica feitas a partir de jornais oficiais produzidos pelo Vaticano entre os anos de 2000 e 2001.

Gravura e crítica social: 1925-1956

Com curadoria de Valéria Piccoli, a exposição traz obras feitas em xilogravura e linoleogravura de autoria de 18 artistas brasileiros, como Lasar Segall, Oswaldo Goeldi e Lívio Abramo. Entre as gravuras, está ‘Trabalhadores de Café’ (foto), de Renina Katz. As imagens pertencem ao acervo do museu.

Adrià Julià: Nem Mesmo os Mortos Sobreviverão

Essa é a primeira exposição individual no Brasil do artista espanhol. Com curadoria de Fernanda Pitta, as obras têm como objetivo levantar questões, por meio de instalações, cinema, vídeo, fotografia e publicações, sobre a reprodução e organização do fluxo de imagens durante os primórdios da fotografia, sobretudo em relação ao trabalho do francês Hercule Florence.

ONDE: Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. QUANDO: Inauguração: sáb. (26), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). Até 16/2/2020. QUANTO: R$ 10. (sáb., grátis).

Vik Muniz – Superfícies

A mostra traz 22 painéis inéditos do artista nos quais ele explora a ambiguidade entre fotografia e pintura. Muniz teve como inspiração um conjunto amplo e variado de pinturas abstratas, de diferentes autores. Galeria Nara Roesler. Av. Europa 655, Jardim Europa, 2039 5454. Inauguração: hoje (25). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.) Grátis. Até 30/1/2020.

CONFIRA OUTRAS EXPOSIÇÕES:

Daniella Rosário

‘Oração de Conceição’, a primeira mostra fotográfica da artista na cidade, reúne 48 registros que remetem à memória da pureza na infância. Contraponto. R. Medeiros de Albuquerque, 55. Vila Madalena, (16) 99223 -5808. Inauguração: sáb. (26), 18h. 12h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 10/11.

Deborah Engel

A artista apresenta relevos fotográficos inéditos feitos a partir de imagens de fachadas de edifícios históricos da cidade de São Paulo com o objetivo de fazer o visitante repensar a sua relação com a metrópole. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: sáb. (26), 11h. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 30/11.

Ding Musa

Em ‘Parêntesis’, o artista mostra, não só fotografias, mas também instalações, objetos e vídeos, que revelam como o olhar pode ser limitado por muros e construções. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: sáb. (26), 11h. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/12.

Fragmentária

A mostra coletiva reúne trabalhos dos artistas visuais Gabriel Torggler, Neiliane Araujo e Ramo Negro que trabalham com materiais reciclados, comprados ou retirados de outros contextos e anexados com cola, pregos, tinta, costura ou fita adesiva. Lona Galeria. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda, 96424-6712. Inauguração: sáb. (26). 13h/17h (fecha 2ª, 3ª e dom.). Grátis. Até 30/11.

Gabriel Pessagno

Em ‘Brasil ainda colônia’, o artista mostra, a partir de bordados, seres que fazem parte do nosso cotidiano. J. B. Goldenberg Escritório de Arte. R. Tinhorão, 69 , Higienópolis, 99105 -1859. Inauguração: 5ª (31), 19h. 11h/18h (sáb., 10h/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 23/11.

Isto é Mangá – A arte de Naoki Urasawa

A mostra apresenta as histórias, da concepção até a publicação, de mais de 400 desenhos e storyboards, entre originais e cópias, do renomado artista japonês. O público também poderá ver as histórias que o desenhista ilustra traduzidas para o português. Japan House São Paulo. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (29). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha seg.). Grátis. Até 5/1/2020.

Mário Barilá

O fotógrafo e ambientalista apresenta ‘Amazônia Viva’ com 25 imagens registradas na floresta. A exposição faz parte do projeto Água Vida, que realiza ações sociais e ambientes nas regiões fotografadas. Cada foto vendida na exposição irá proporcionar o plantio de mais 100 árvores na Amazônia. Galeria VerArte. R. Barão de Tatuí, 302, Santa Cecilia, 3807-9777. Inauguração: seg. (28), 14h. 10h/17h (sáb., 10h/14h; fecha dom.) Grátis. Até 17/11.

Sob Ataque

Idealizada pelo Coletivo Garapa, a exposição traz fotografias, postais e documentos que mostram como a Rua Helvetia, localizada na região atualmente conhecida como Cracolândia, sofreu com bombardeios durante a Revolução Paulista de 1924. Casa da Imagem. R. Roberto Simonse, 136, Centro, 3105-6118. Inauguração: sáb. (26). 9h/17h.