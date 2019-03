Nova leva de musicais em SP tem desde homenagens aos anos 1970 até versão para sucesso da Broadway

+ Frederico Reder (na direção) e Marcos Nauer (na dramaturgia) apresentam 70! Década do Divino Maravilhoso – Doc. Musical, espetáculo que traz à cena As Frenéticas e Baby do Brasil para lembrar momentos marcantes do período. 180 min. 14 anos. Theatro Net (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. Estreia sáb. (16), 21h. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. R$ 75/R$ 220. Até 30/6.

+ Deborah Colker dirige o espetáculo O Frenético Dancin’ Days, que resgata a história da boate que fez sucesso na noite carioca dos anos 1970. Um dos cinco amigos idealizadores do espaço, o jornalista Nelson Motta assina o texto do musical, ao lado de Patrícia Andrade. 120 min. 12 anos. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. Estreia 6ª (15). 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 75/R$ 170. Até 26/5.

+ Baseado no filme dirigido por Stephen Daldry, Billy Elliot – O Musical foi sucesso na Broadway por mais de dez anos e, agora, ganha versão brasileira. Em cena, Carmo Dalla Vecchia e outros 49 atores interpretam a história do garoto que sonha em ser bailarino, apesar da oposição do pai. 170 min. Livre. Teatro Alfa (1.100 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 6ª (15). 6ª, 20h30; sáb., 15h e 20h; dom., 14h e 18h30. R$ 75/R$ 310. Até 30/6.

+ Meu Destino É Ser Star, ao Som de Lulu Santos, musical embalado por cerca de 40 sucessos do cantor, destaca a trajetória de jovens que buscam conquistar grandes papéis em suas carreiras artísticas. A direção é de Renato Rocha. 150 min. 12 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia 6ª (15). 6ª, 20h; sáb., 16h e 20h; dom., 19h. R$ 50/R$ 150. Até 14/4.