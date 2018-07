Nova casa de São Paulo tem hambúrgueres inspirados na culinária de vários países

Por Lucas Lopes (especial para o Estado)

Inaugurada em março, a Check-in Burger & Bar, na Bela Vista, é ideal para um happy hour, com agradável espaço externo e decoração temática voltada ao universo de viagens e aeroportos. Pelos ambientes, relógios que marcam o fuso horário de diversos países, carimbos de passaporte na parede de tijolos e um mapa-múndi em alto-relevo.

O tema ‘global’ também está presente no cardápio, assinado pelo chef americano Steve Bell e que remete à cozinha internacional. O ‘Saltim Burger’ (R$ 33), com elementos da culinária italiana, é um dos mais pedidos. Além do hambúrguer bovino artesanal de 160g – que vem bem malpassado –, leva sálvia frita, pesto de alcachofra, rúcula com azeite, limão-siciliano e presunto parma crocante. Outra receita bem criativa é o japonês ‘Umami Bomb’, com disco bovino, shitake, alga nori e maionese de wasabi (R$ 32).

Para acompanhar, uma boa opção é a porção de ‘Bolinho Uruguaia Divina’ (R$ 20, 5 unid.), feito de abóbora, recheado com queijo azul e servido com ketchup de goiaba picante. Para beber, tem o chá gelado de kiwi com tangerina e canela, finalizado com especiarias (R$ 12) – além de diversos drinques (incluindo uma carta só de gim-tônica), doses e cervejas.

Não deixe de provar o ‘Chocolate Pelado’ (R$ 18), bolo gelado de chocolate sem farinha, com chantilly de amburana e farofa de canela.

ONDE: R. Penaforte Mendes, 208, Bela Vista, 3237-2123.

QUANDO: 12h/15h e 18h/1h (4ª, 18h/0h; sáb., 18h/1h30; dom., 15h/23h; fecha 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.